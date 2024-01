Torres más altas han caído

El Algeciras CF afronta este sábado (18:00) la visita al CD Castellón, colíder y el único equipo que ha ganado todos sus partidos como local esta temporada. Los rojiblancos echan el cierre a la primera vuelta del campeonato en el grupo II de la Primera Federación. La escuadra de Lolo Escobar comparece tras haber encadenado dos derrotas (Málaga y Recreativo) y tras más de un mes de su última victoria, la cosechada en Antequera. Castalia será la cota más alta del Tourmalet de un calendario que ha sacado a los algeciristas de los puestos de play-off de ascenso.

Once días después del estreno de 2024 con una derrota en el Nuevo Mirador contra el Decano, el Algeciras acude a Castellón para zanjar una primera vuelta que ha sido buena a pesar de los últimos resultados. Los de Escobar cuentan con 27 puntos y se han codeado con la zona noble prácticamente desde el principio. Con diez puntos de colchón sobre el descenso, los rojiblancos se ha alejado a cinco de la quinta plaza en la que se hace fuerte el Recre. Tras Castalia, quedará toda la segunda vuelta por delante y mucha tela por cortar en un grupo donde la mayoría pelea por asegurar la permanencia que rondará los 45 puntos.

Alineaciones probables CD Castellón: Crettaz; Manu Sánchez, Borja Granero, Chirino, Alberto, Salva Ruiz, Iago Indias, Suero, Moyita, Medunjanin y De Miguel. Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Yac Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Mario García, Javi Cueto, Diego Esteban y Zequi. Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (Zaragoza). Hora: 18:00 (19ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Castalia, en Castellón. Antecedentes: El Algeciras perdió por la mínima (1-0) en su última visita a Castalia, en Primera RFEF. Anteriormente había coincidido en cinco temporadas con el Castellón, todas en Segunda. Los albirrojos no conocen el triunfo en Castalia.

La expedición del Algeciras partió de viaje en autocar temprano este viernes rumbo a tierras valencianas. Lolo Escobar dejó en tierra a los dos lesionados de última hora: el canterano Pimienta (que sufre un edema óseo) y el carrilero Ángel López (con un golpe). A estas dos ausencias se une la ya consabida del capitán Iván Turrillo, que cumplirá el segundo partido de sanción de los cuatro que tiene por el polémico incidente de La Rosaleda.

El técnico recupera a Tomás Sánchez, pieza clave en el carril zurdo de la defensa. El algecireño regresará a su puesto y el once experimentará modificaciones. Lo más probable es que Escobar dé la oportunidad a Javi Cueto en punta de lanza dada la mejoría que ha mostrado el delantero asturiano. No es descartable que el míster realice algún ajuste más. "Habrá cambios", garantizó en la previa.

Lo que Lolo Escobar, sus jugadores y buena parte de la afición tienen claro es que las opciones del Algeciras en Castalia pasan por "hacer un partido valiente".

"Es una oportunidad muy grande para nosotros de crecer", aseguró el entrenador. Escobar asume que Castalia es una plaza para "no hacer un partido timorato como nos pasó en Málaga". "Lo planteas sabiendo que es muy difícil por como viajan, entrenan, comen... tienen unos recursos que tú no tienes. Después de doce horas de viaje solo pido que no seamos tan timoratos como en Málaga, que el equipo sea valiente, que pase lo que tenga que pasar. Sabiendo que sus números son los que son, nuestras opciones pasan por no ir encogidos", reflexionó.

Escobar ha enganchado dos tropiezos por primera vez desde que llegó al Nuevo Mirador: "Son semanas en las que no eres capaz de quitarte la sensación de no haber hecho las cosas bien. Estamos deseando que llegue el partido para intentar hacerlo mejor que el otro día", afirmó el técnico, que pasó página del revés contra el Recre: "Nosotros estuvimos muy muy muy mal y el Decano hizo un partidazo".

El preparador algecirista entiende que no se puede perder la perspectiva de la realidad del club: "Si perdemos la humildad, nos parten la cara, y el otro día tuve la sensación de que íbamos un poco sobrados. Hay que volver a la humildad pero siendo valientes", alentó.

"Mientras seamos capaces de estar en la disputa de los puntos se traducirá en que podemos conseguir el objetivo", prosiguió Escobar. "Estamos como tenemos que estar. Al final es un equilibrio y yo intento no hacerme el harakiri cuando pierdo. Mi trabajo es seguir intentando crecer con la plantilla, creo que los jugadores se han revalorado y estamos en la dinámica que tenemos que estar, currando mucho, echando muchas horas, picando mucha piedra".

El de Don Benito está encantado con su vestuario: "No se le puede echar nada en cara porque es un grupo que trabaja muy bien. Ojalá puedan traducir en el campo lo que hacen durante la semana. Pero insisto, esto va de seguir conociéndonos, sumar horas de vuelo y seguir creciendo como plantilla y como club".

Sobre el mercado de fichajes, Lolo Escobar se mantiene su línea de no meterse en la parcela de la dirección deportiva: "Estoy impaciente al igual que los demás. No tengo nada que decir, no es competencia mía ni me meto. Cuando me pregunten, opinaré", sentenció. Por lo pronto, el club se ha desprendido de Iker Amorrortu y Rodrigo Sanz, que no contaban para el técnico, y ha dado la baja a Jack Imperato, que se retira por problemas de salud.