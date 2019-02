“Tenemos que apelar al factor campo y correr más que el Algeciras”

Fran García se ha afianzado en el banquillo del CD Cabecense en apenas tres partidos. El que fuera ayudante de Chesco dirige al próximo rival del Algeciras CF, al que le ha insuflado oxígeno y levantado el ánimo.

“Estamos en buena dinámica”, sostiene el preparador. “Yo cogí el equipo después de Ceuta y en Lebrija perdimos de manera injusta, contra el Xerez hicimos un partido muy competitivo y en Guadalcacín había que ganar sí o sí para mantenerse con vida. El equipo ha recuperado sensaciones”, afirma García.

“Hemos intentado dar unas pinceladas en ataque y aprovechar el gran trabajo defensivo que se hizo con Chesco”, explica el técnico, que ve imprescindible “mantener un equilibrio” para seguir en la lucha por la salvación.

“Chesco me convenció para que me quedase –detalla–, es verdad que el equipo estaba en una mala racha y que cuando te metes abajo cuesta un mundo salir y reponerte. Se nos han ido muchos puntos en los descuentos y eso te va minando”, lamenta. “Pero el Cabecense competía y compite. Si uno mira los resultados este equipo no ha perdido apenas partidos de manera abultada, siempre ha sido por un margen mínimo”, matiza.

El técnico rojinegro reconoce los problemas para marcar de sus pupilos: “No tenemos los recursos del Algeciras, por ejemplo, o de otros equipos que están arriba, sabemos que tenemos que generar más ocasiones para meter una y que tenemos que correr más que nadie”, advierte.

García entiende que la necesidad por los tres puntos es mutua el sábado: “El Algeciras no está en la posición que seguramente quisiera su afición, pero sabemos que nos va a costar. Tenemos que apelar al factor campo y a darlo todo, correr más que ellos, pero igual contra cualquier otro rival porque sabemos que en esta categoría no hay partido sencillo ni rival fácil”, relata.

“No hay varitas mágicas, aquí lo esencial era recuperar el ánimo de los jugadores y en eso estamos para intentar prolongar la racha. Ganar al Algeciras sería un empujón grande”, acaba.