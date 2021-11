Armando, ante un "partido especial" y una dinámica que revertir con el UCAM

Armando Corbalán afronta "un partido especial" junto a la necesidad de "revertir la dinámica" el próximo domingo (17:00) en la cita que el UCAM, su equipo, disputará con el Algeciras CF, el club que relanzó su carrera el pasado curso con una inolvidable campaña en el Nuevo Mirador que a punto coronó con el ascenso a Segunda.

El centrocampista universitario ha sido el encargado de atender este miércoles a los medios de comunicación sobre el césped de El Mayayo tras el entrenamiento del UCAM. "El equipo tiene claro lo que tiene que hacer. Tenemos mucho hambre y ganas de revertir esta situación. Todos estamos apretando para poder conseguir los tres puntos este fin de semana en casa y cambiar así esta dinámica", manifestó el valenciano.

Armando se cruza con un Algeciras que le ha marcado a fuego en solo un año: "Es un partido especial para mí. El año pasado viví una temporada muy bonita allí con el Algeciras. Además estuvimos a punto de conseguir algo histórico. A partir de eso, yo me centro junto a mis compañeros en conseguir la victoria ante nuestra afición", expresó, consciente de que no hay lugar para los sentimentalismos.

Sobre el último partido de Liga, Armando concedió que "no estuvimos al nivel ante el Atlético Baleares". "No estuvimos bien en intensidad y en carácter como fue ante el Nàstic de Tarragona. Al final cuando juegas ante un gran equipo y no estás a un nivel alto se acaba notando. Eso no puede volver a ocurrir", aceptó.

El mediocentro se siente "cada día mejor" y "con ganas de ayudar al equipo". "Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para salir de esta situación", insistió Armando, que ve a "un vestuario unido" y confía en las dotes del nuevo entrenador, Salva Ballesta, a quien conoce a la perfección: "Salva Ballesta es cercano. Le gusta trasmitir su ADN y que seamos un equipo muy competitivo".