Álvaro Romero debuta en Segunda con el Tenerife

Sueño cumplido. Álvaro Romero Varo debutó en Segunda División. El ex del Algeciras CF regresó tras una larga recuperación de una grave lesión de rodilla y debutó el pasado sábado con el CD Tenerife en el campeonato de LaLiga Hypermotion. El retorno del sevillano fue agridulce porque los tinerfeños cayeron derrotados en Lezama contra el Amorebieta (2-0).

Alvarito Romero vio por fin la luz al final del túnel. El delantero retornó a los terrenos de juego en partido oficial después de siete meses. Romero se lesionó el pasado curso en el tramo final de campaña con el Algeciras y tuvo que pasar por el quirófano a primeros de abril. Ya entonces tenía apalabrado su fichaje con el Tenerife, un club que respetó el acuerdo y apostó de verdad por el extremo.

Tras una dura rehabilitación y siempre en contacto con el primer equipo, Romero disfrutó de su primera convocatoria el pasado mes de octubre y el sábado gozó de sus primeros minutos saliendo desde el banquillo para la última media hora.

"Son siete meses sin jugar ni un minuto. Esto es ir poco a poco. La rodilla no me ha molestado y ese es el primer paso. Debo ir entrando en el sistema de míster para encontrar mi mejor nivel, que espero encontrar dentro de no mucho tiempo", manifestó tras el partido.

"Fueron los peores meses de mi vida; gracias que tenía a mi familia. He vuelto a ver la luz y a sentirme futbolista, encima en una gran categoría. Quiero recuperar esa chispa para dar más de lo que se ha visto", aseguró.

"Después de una derrota, jodido por el resultado y la dinámica. Hay que seguir con trabajo, empezando por el próximo fin de semana ante nuestra gente para que sea un punto de inflexión. Ahora mismo no estamos contentos. Creo que no es merecida, pero así es el fútbol. No nos sale nada. De esto se sale currando y manteniendo la confianza", explicó el sevillano sobre la marcha del equipo.