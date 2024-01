Lolo Escobar: "En el primer tiempo intentamos cosas; después nos limitamos a defender"

Lolo Escobar, entrenador del Algeciras CF, se quedó con el primer tiempo que su equipo hizo este domingo en San Fernando, donde arrancó un empate sin goles. El míster fue crítico con el segundo periodo de su equipo, aunque resaltó que una semana más, los albirrojos “lucharon por los puntos” y deslizó una queja por la actuación del árbitro, el mallorquín Bestard Servera.

“En la primera parte estuvimos mejor, intentamos cosas, pero en el segundo tiempo nos limitamos a defender, sin buscar siquiera portería contraria, que es algo que no queremos”, comenzó el míster su comparecencia postpartido. “Me quedo con la primera mitad, en la que fuimos más reconocibles, con posesiones largas, porque la segunda no me gustó, tenemos que ser críticos con esos cuarenta y cinco minutos, porque pasamos de posesiones largas a no tener la posesión”.

“Es cierto que se trataba de un partido complicado, porque las dimensiones del campo tampoco son demasiado grandes, pero el terreno de juego estaba perfecto y podríamos haber jugado más; me da rabia, porque entiendo que era una oportunidad de quitarnos sensaciones malas en cuanto a juego”, añadió.

“Nos faltó un paso adelante y creo que fue por miedo a fallar, no porque nos contentásemos con el punto”, sostuvo el preparador calabazón. “Instintivamente sabes que han perdido varios rivales directos y lo que no quieres es perder”.

“De todas formas también hay cosas positivas como haber dejado la puerta a cero y por eso me enfadé tanto en la última jugada, pero en líneas generales defendimos bien, como casi siempre, pero eché en falta el apartado ofensivo, sobre todo en la segunda parte”.

“El equipo sigue compitiendo, sigue estando en la lucha por los puntos todas las semanas, algo que resulta muy difícil y aunque no quiero quejarme es otro día más de faltitas y faltitas y siempre en la misma dirección y nunca es a favor del Algeciras”.

Lolo Escobar se mostró “satisfecho” con el debut de su primer fichaje de invierno, Javi López-Pinto y por el hecho de que la dirección deportiva haya puesto a su disposición “un recurso que no tenía”. “A partir de ahora tendrá que ir cogiendo vuelo, con las acciones ofensivas y defensivas y que eso nos sirva para que crezca el grupo”.

El míster lamentó la lesión detectada el sábado a Diego Esteban, que será sometido este lunes a una resonancia magnética, pero ya se presume que podría impedirle jugar las próximas jornadas. "Basta ver los minutos que juega para saber lo importante que es para mí”, dijo. Escobar se apresuró a dejar claro que la ausencia del jugador ofensivo San Fernando “no debe servir de excusa”.