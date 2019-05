Jonathan Risueño desembarcó en el banquillo del Centre d'Esports L'Hospitalet hace nada, el pasado 19 de abril. Ese día aparcó sus funciones de director deportivo y relevó al destituido Xavi Molist. El equipo catalán se siente obligado a regresar a Segunda B aunque para eso precisa mejorar el balance de la última liguilla, en la que fue superado por el Náxara. Risueño sostiene que conoce al dedillo a su primer rival, el Algeciras, del que dice que ha visto “una treintena de partidos” y explica que después de haber mejorado sus números en las últimas semanas el vestuario vive esta eliminatoria inicial con “ilusión y optimismo”.

El técnico del Hospi es conocedor del ambiente que su equipo encontrará este domingo en la caldera algecirista, pero sostiene que sus hombres ya han sido capaces de superar exigencias de ese tipo durante la competición. No en vano su equipo apenas ha perdido dos partidos como visitante en toda la temporada. “El ambiente dentro del vestuario es de ilusión y optimismo y nuestro objetivo es ser nosotros mismos. Tenemos ganas ya de que llegue el momento y jugar, porque sentimos que llegamos bien, en un buen momento de forma y sensaciones”, explica.

“Contamos con jugadores importantes, con experiencia, que están acostumbrados a competir en buenos campos y ahí no han fallado fuera de casa nos hemos sentido cómodos y hemos competido muy bien”, recuerda el míster de los barceloneses.

El técnico asegura que desde su desembarco ha trabajado “mucho el apartado mental” de sus jugadores porque entiende que es “importante que crean en las cosas que hacen, que tengan ilusión por competir, por conseguir metas”.

“Futbolísticamente creo que somos un equipo mucho más compacto de lo que éramos antes, estamos más juntos, cometemos menos errores”, apostilla. “A gran escala, porque siempre hay matices, ésos son los cambios que hemos introducido”.

El desplazamiento, que obliga a los dos rivales a cruzarse España de norte a sur, no sirve de pretexto en caso de resultado adverso a Jonathan Risueño: “La misma distancia hay de Algeciras a Barcelona que de Barcelona a Algeciras dentro de una semana. Hay que dejar las excusas a un lado y con la fórmula que hemos elegido vamos a estar más juntos durante los días previos al encuentro”.

El preparador se ha empleado a fondo después de que el pasado lunes se conociesen los emparejamientos como resultado del sorteo que tuvo lugar en la sede de la Federación Española. "En tres días hemos visto entre cinco personas treinta partidos enteros, noventa minutos, del Algeciras y prácticamente sabemos toda la temporada del equipo, casi como del neustro", asegura.

"Hemos tenido que hacer casi un trabajo de equipo de investigación para conseguir los vídeos en un tiempo récord”, bromea.

Risueño prefiere no hacer vaticinios en cuanto a cómo se desarrollará la eliminatoria: “Los partidos son como un melón, hasta que no los abres no sabes lo que te puedes encontrar y es difícil prever cómo va a afrontar el partido el rival”