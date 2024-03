Lolo Escobar: "Al Algeciras le quedan muchas cosas buenas por hacer"

El entrenador del Algeciras CF, Lolo Escobar, entiende que la victoria lograda por su equipo sobre el Linares Deportivo (2-1) este sábado será un punto de inflexión. "Quedan muchas cosas por hacer en esta temporada. El equipo está vivo para todo. Entramos en lo bueno, y a ver si los resultados nos acompañan y entramos bien posicionados", ha dicho.

Respecto a los minutos finales, las instrucciones técnicas eran no encerrarse: "Queríamos que el equipo saliera, que no se encerrara, pero nos metieron un gol por miedo. Por su inercia, la del Linares, pero por miedo nuestro. Es humano, y lo que es inhumano es que los jugadores siguieron luchando. Esto es para los que sueñan hasta el final".

Escobar no se sintió cómodo cuando vio que los dos equipos intercambiaban acciones y ocasiones. "Hubo un intercambio de golpes que no me gustaba. Parecía que los ocho puntos de diferencia lo tenían ellos, y no nosotros. Tranquilidad, balón. Hubo algún momento que perdimos el control del juego. Lucho estuvo bien. Hizo tres paradas. Creo que fue un partido bonito para el espectador, con un final feliz. Todos los equipos tienen partidos de estos. Lo bueno es que puede ser un punto de inflexión bonito"

Sobre la afición comentó la existencia de una veintena muy crítica que siempre se suele situar cerca de su banquillo. "De 4600 hay veinte, pero la afición es espectacular. He visto a veinte que se colocaban detrás de nuestro banquillo, que lo mismo son de la Balona. Pero es injusto hablar de esos veinte. Yo estoy contentísimo. Nos animaron en todo momento".

Escobar ya ha empezado a pensar en el Málaga, el rival de la próxima semana, un partido bonito, aunque afirma que en su profesión es difícil disfrutar: "Ya entré pensando que qué voy a hacer porque Diori y Admonio no podrán jugar. Lo mismo esos veinte aficionados que tanto me critican por mis inventos, esta semana me van a tener que aguantar".

La titularidad de Lucho García, en lugar de Marcos Lavín en la portería era un intento para estimular a la plantilla. "Era un partido importante y el cambio de portero era para animar. Hacerlo puntualmente siempre me ha ido bien", ha declarado. En cuanto al cambio de Borja y Turrillo buscaba impedir que sumaran tarjeta que les impidieran jugar la próxima semana

Escobar valoró el gol de Zequi, que le hacía falta: "Estaba a un gol de montarla. 'Solo tienes que meter un gol para cambiarla', le he venido diciendo toda la semana. Y creo que le va a cambiar. Se ha quitado mucha rabia".