Algeciras echó este martes la vista atrás a uno de los pasados más dulces del Algeciras Club de Fútbol. Aficionados y exjugadores albirrojos, congregados por Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA) en el Centro Documental José Luis Cano, conmemoraron el 41 aniversario del histórico ascenso a Segunda división de la temporada 1976/77 ante algo menos del medio centenar de personas.

La ocasión llegó en buen momento, con el Algeciras jugándose entrar en liguilla este domingo (12:30) frente a la UDLos Barrios y, además, en el último partido de la temporada del grupo X de Tercera división. Antonio Rivas, Biri, Javier Ventura,Rafael Quindejo y Julio Cabello, leyendas vivas del algecirismo, recuperaron ayer uno de los mejores episodios de la historia albirroja. Un salto de categoría – el año pasado no se pudo homenajear– que rendondeó dos años de ensueño para el Algeciras. En dos temporadas se pasó de jugar en Tercera a hacerlo en la categoría de plata del fútbol nacional.

Biri: "Teníamos una afición que se echa mucho de menos, el Mirador siempre estaba lleno”

Los cinco futbolistas protagonizaron la mesa para hablar de aquel inolvidable recuerdo y compartir con los aficionados más nostálgicos sus vivencias personales de aquella temporada. Todos coincidieron que el estadio Mirador por entonces “ayudaba muchísimo” al equipo y les hacía “más fácil” devolverles el favor a la afición con triunfos. “Teníamos una afición que ahora se echa mucho de menos”, expresó Antonio Rivas. “Ese año no nos paseábamos pero teníamos un equipo increíble. Era una familia”, añadió. “Ese ambiente que se vivía nos lo ponía muy fácil. Lo que viví esa temporada no lo he vivido en otro sitio”, aportó Biri.

Aquella plantilla cuajó una campaña meteórica primero con Ignacio Martín Esperanza y luego con el tandem de Carlos Leblanch y Andrés Mateos de la mano de un Mirador repleto. El equipo acabó por terminar ese campeonato en segunda posición, sólo por detrás del Almería en el grupo II de la recién creada Segunda B. Los albirrojos, que se la jugaban en la jornada 38, vencieron al Girona FC y ascendieron de forma directa a Segunda. Un curso para la historia algecirista, que dio el salto de categoría dos temporadas consecutivas, y que puso su broche con la eliminatoria de Copa del Rey frente al Real Madrid.