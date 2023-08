El Antequera pone el grito en el cielo por la falta de organización de la Primera Federación

Ángel González, presidente del Antequera, equipo recién ascendido a Primera Federación (categoría en la que milita el Algeciras Club de Fútbol), expresó este viernes en Ser Deportivos Málaga su descontento con el organismo que preside Luis Rubiales y su forma de gobernar la tercera división del escalafón nacional, la primera que depende directamente de la RFEF.

Ángel González, que además forma parte de la estructura del Partido Popular a nivel nacional, se quejó de la poca ayuda recibida desde el organismo federativo: "Yo la verdad es que estoy esperando noticias de la federación de algún tipo, porque, excepto una reunión el otro día para votar, no nos han dado ni la bienvenida a la categoría, que entiendo que no lo hagas con quien ya la conoce, pero con los nuevos qué menos que una reunión para explicarle todo sobre cómo funciona. Personalmente pienso que se debe hacer con los recién llegados por lo menos, pero supongo que estarán muy ocupados y no tendrán tiempo".

Además, el presidente del Antequera CF dejó ver la poca información recibida por los clubes: "Leí en la prensa antes de que nos lo dijesen que se habían vendido los derechos de televisión, pero desconozco cómo se van a emitir, qué dinero supone para los clubes y demás cuestiones. Entiendo que los próximos días nos dirán algo, pero seguimos en negro en ese aspecto".

"Sabemos a quién y por cuánto lo han vendido, pero no sabemos ni cuánto nos corresponde ni como se emite ni como se nos va a pagar ese dinero. No sabemos nada", comentó sobre la venta de los derechos televisivos.

Tras esto, se mostró muy crítico con el proceder de la RFEF. "Entiendo que a la federación le da igual que empecemos la semana que viene, porque estamos pagando todo que es lo importante, pero ¿qué derechos tenemos? Pues no tengo ni idea. Supongo que algún día nos los dirán. Quizás para ellos es la mejor manera de que no podamos ni defendernos, porque es que hasta el diseño de los grupos lo votaron equipos que no están ni en la competición", argumentó.

Para concluir, Ángel González se mostró sorprendido sobre varios temas organizativos de Primera Federación: "Somos una categoría Amateur Premium, que en todo caso será profesional o amateur, porque eso es un concepto jurídico legal que la federación ha puesto en marcha y que me sorprende porque, por ejemplo, yo no entiendo llegar a LaLiga y que no te reúnan y te expliquen como funciona ésta".

"Creo que es un tema de cortesía, pero veo que hay una falta de empatía primero con el devenir de la categoría y luego con explicar cuestiones vitales para el buen desarrollo de la competición. Aquí asumimos una serie de riesgos y avales los directivos y tenemos una serie de obligaciones, pero no conocemos ni las contraprestaciones que tiene participar en la categoría ni sabemos nada del devenir del año en esta y eso me llama mucho la atención", finalizó.