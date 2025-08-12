La ciudad de Algeciras se vuelve a citar con el ciclismo de carretera, el próximo domingo 24 de agosto comienza la Catorce Clásica de Algeciras, una prueba en circuito urbano, ya veterana en nuestro calendario, que reunirá a un nutrido pelotón de distintas categorías. La cita será puntuable para el CAREBA Cadete y Júnior, la Copa de Andalucía Féminas y el Ranking Andaluz (féminas de cadete a máster 60, y cadete y júnior masculinos), además de formar parte del Circuito Provincial Diputación de Cádiz de Carretera.

El evento está organizado por el C.C. Andalucía Nature y la competición dará comienzo a las 9:00 desde la Avenida Juan Pérez Arriete, centro neurálgico de un rápido circuito urbano de 2,08 kilómetros que será escenario de las distintas mangas. El número de vueltas y la composición de cada una de ellas se establecerá a criterio del jurado técnico, garantizando un desarrollo competitivo adaptado a cada categoría.

La jornada arrancará temprano con la verificación de licencias y recogida de dorsales entre las 07:30 y las 08:30 horas en la zona de salida/meta. A las 08:00 tendrá lugar la reunión del jurado técnico y a las 08:30 la de directores deportivos, dejando todo listo para el inicio de la competición.

El cartel de la XIV Clásica de Algeciras. / ES

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de agosto a través de este formulario web solo para ciclistas federados, a un precio de 10 euros. Se permitirá la inscripción el mismo día de la prueba si quedaran plazas disponibles.

Al cumplimentar el formulario de inscripción habrá que abonar 10 euros más en concepto de fianza del chip que se entregará al recoger el dorsal. La semana posterior a la prueba, y si el participante ha devuelto el chip al finalizar la prueba, se le devolverán los 10 euros de fianza a la tarjeta con la que se abonó la inscripción.

La carrera está abierta a todas las categorías comprendidas entre cadete y máster 60, masculinas y femeninas. La organización entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría convocada. "Con un circuito rápido, ambiente urbano y presencia de los mejores talentos andaluces de la carretera, Algeciras promete vivir una intensa mañana de ciclismo que será decisiva para las clasificaciones de final de temporada", han expresado desde la organización.