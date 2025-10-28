Algeciras, epicentro del atletismo base con la celebración del Campeonato Andaluz sub-12 y sub-14

Las pistas del estadio Enrique Talavera de Algeciras acogerán este próximo sábado, 1 de noviembre, el Campeonato de Andalucía occidental de atletismo para las categorías sub-12 individual y sub-14 combinadas, bajo la organización del anfitrión, el Club Bahía de Algeciras.

El teniente de alcalde delegado de Deportes, Jorge Juliá, ha presentado la competición este martes en una presentación con Juan Fernández, en representación de la Federación Andaluza de Atletismo, y José Ramón Márquez, el presidente del Club de Atletismo Bahía de Algeciras.

Juliá destacó que con la organización de estas pruebas en la ciudad, Algeciras se convierte en centro de referencia del atletismo a nivel andaluz gracias al trabajo y esfuerzo conjuntos de Ayuntamiento, club y Federación para organizar un evento de estas características. Alrededor de quinientos atletas se darán cita en las pistas del Enrique Talavera, que junto a sus acompañantes supondrán en torno a las dos mil personas las que nos visitaran durante esa jornada, con el consiguiente beneficio no solo a nivel de imagen de la ciudad como para el tejido hostelero.

Por parte de la Federación Andaluza de Atletismo, Juan Fernández destacó la capacidad de la ciudad para dar cabida a este tipo de competiciones, agradeciendo al Ayuntamiento en la figua de Juliá por las facilidades dadas y al club por su aportación de cara a la organización del evento.

Juan Ramón Márquez recordó que este año el club que preside está incrementando su apuesta por el deporte base de esta modalidad, con lo que conlleva para mantener a Algeciras en primer nivel en lo que a categorías de los más jóvenes se refiere.