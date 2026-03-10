Alcaraz sobrevive al desafío de Rinderknech y avanza a octavos en Indian Wells

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, tuvo que sacar su mejor versión competitiva para superar al francés Arthur Rinderknech y avanzar a los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells, tras imponerse por 6(6)-7, 6-3 y 6-2 en un duelo que se prolongó durante dos horas y 18 minutos.

El murciano, dos veces campeón en California, sufrió más de lo previsto ante un rival incómodo, pero terminó imponiendo su mayor solidez en los momentos clave para mantener intacta su espectacular racha en 2026, donde ya suma 14 victorias consecutivas.

Un primer set muy equilibrado

El encuentro arrancó con Rinderknech mostrando desde el primer momento su principal arma: un saque muy poderoso. El francés abrió el partido con dos aces, marcando el tono de un primer set en el que ambos jugadores se mostraron muy sólidos con su servicio.

Las oportunidades de rotura fueron escasas. Alcaraz sólo concedió tres bolas de break, mientras que el francés apenas cedió dos, todas ellas bien defendidas. El resultado fue un set muy equilibrado que terminó resolviéndose en un tie-break.

En ese desempate, Rinderknech tomó ventaja con dos mini-breaks que lo colocaron 5-2 arriba. Sin embargo, Alcaraz reaccionó con cuatro puntos consecutivos que le dieron una bola de set. El francés, lejos de venirse abajo, resistió la presión y acabó cerrando la manga.

La reacción del número uno

El segundo set comenzó con un intercambio de golpes inesperado. Rinderknech rompió primero, pero Alcaraz respondió de inmediato con un contrabreak que devolvió el equilibrio al marcador.

Ese momento pareció despertar al murciano. Más agresivo al resto y buscando subidas a la red, tal y como le indicaba su entrenador, Samuel López, desde la grada, el español logró una segunda rotura para colocarse 4-2.

A partir de ahí gestionó con autoridad su ventaja para cerrar el set 6-3 y forzar el tercer parcial.

Alcaraz impone su ritmo

En la manga decisiva, Alcaraz ya había encontrado el ritmo que se le había resistido durante buena parte del encuentro. Rompió el saque de Rinderknech en el primer juego y confirmó el break con un juego en blanco para ponerse 2-0.

El murciano amplió aún más la ventaja con una segunda rotura que situó el 4-1 y dejó prácticamente sentenciado el partido. Con mayor consistencia desde el fondo de pista y menos errores, terminó cerrando el encuentro 6-2.

Las estadísticas reflejaron esa diferencia final. Alcaraz ganó el 52% de los puntos con segundo saque, frente al 39% de su rival, además de cometer sólo 18 errores no forzados, ocho menos que el francés. El murciano no perdió ni un solo punto con su saque en los juegos de ese tercer set.

Tras el partido, el español reconoció la dificultad del duelo. “Para mí fue realmente difícil. Me metí en problemas, para ser sincero. Pero estoy muy contento con la forma en que afronté todo lo que estaba pasando”, explicó Alcaraz a pie de pista.

Duelo exigente ante Ruud

Con esta victoria, el murciano se mete en los octavos de final de Indian Wells, donde lo espera el noruego Casper Ruud, que derrotó al monegasco Valentin Vacherot por 3-6, 6-3 y 6-4.

El historial entre ambos favorece claramente al español. De los seis enfrentamientos disputados hasta ahora, Alcaraz ha ganado cinco, incluyendo las finales del Abierto de Estados Unidos y del Masters 1.000 de Miami en 2022.

El choque ante Ruud será una nueva prueba para medir el extraordinario momento de forma del murciano, que sigue avanzando con paso firme en un Indian Wells donde juega otra vez como uno de los grandes favoritos al título.