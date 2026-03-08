Alcaraz pone el piloto automático en su debut ante Dimitrov

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, dominó este sábado al búlgaro Grigor Dimitrov, número 42, y le doblegó 6-2 y 6-3 en una hora y siete minutos para avanzar por la vía rápida a la tercera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells.

Alcaraz incrementó a 13-0 su balance perfecto en 2026, un año que comenzó con su triunfo en el Abierto de Australia y que le permitió cerrar el 'Grand Slam' en su carrera (ganar los 4 grandes) con tan solo 22 años.

El murciano, que también ganó recientemente en Doha, vive un inmejorable momento de forma y lleva 31 victorias consecutivas en superficie rápida al aire libre.

El dos veces campeón en Indian Wells (2023 y 2024) regresó de la mejor manera al desierto californiano después de caer en semifinales en 2025.

Las semifinales son, precisamente, su 'peor' resultado en los últimos cuatro años en Indian Wells. Además de conquistar este torneo en 2023 y 2024, disputó otra semifinal en 2022, perdiendo contra su compatriota Rafa Nadal.

Alcaraz solventó con autoridad una primera ronda complicada, contra un Dimitrov que, pese a haber bajado a la posición 42 del ránking a causa de unos problemas físicos, le había ganado ya dos veces en seis enfrentamientos.

Una de esas victorias llegó hace dos años en el Sunshine Double, en Miami, aunque Alcaraz la vengó el año pasado precisamente en Indian Wells con una actuación sobresaliente.

Ovacionado por la pista central de Indian Wells, Alcaraz no concedió bola de rotura alguna en la primera manga y puso el partido cuesta abajo con un 'break' en su primera oportunidad en el cuarto juego.

Jugó un tenis muy sólido Carlitos, que se llevó el primer set por 6-2 tras convertir el 88 % de puntos con su segundo saque.

El único momento que pudo cambiar la inercia del partido llegó en el tercer juego del segundo set, cuando Dimitrov tuvo una bola de rotura en el 30-40.

Alcaraz pudo anularla y convirtió su primera ocasión, en el octavo juego, para abrirse el camino hacia el cómodo 6-3 final.

Alcaraz jugará la tercera ronda contra el francés Arthur Rinderkench, que avanzó sin jugar por la retirada del argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Alcaraz ganó los cinco partidos jugados contra Rinderknech, número 28 del mundo.

El jugador murciano tiene en el horizonte un posible cruce con el noruego Casper Ruud, al que ganó en 2022 en la final del Abierto de Estados Unidos para sellar el primer grande de su carrera y la primera posición en el ránking mundial.

Alcaraz comparte lado del cuadro con el serbio Novak Djokovic, con el que podría cruzarse en una hipotética semifinal.

El serbio debutó este mismo sábado con una trabajada victoria contra el polaco Kamil Majchrzak.