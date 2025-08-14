Alcaraz despacha a Nardi y se mete en cuartos en Cincinnati

Alcaraz se estira para alcanzar una bola con la derecha en el Abierto de Cincinnati.

El español Carlos Alcaraz se clasificó en la madrugada de este jueves para los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) tras derrotar por 6-1 y 6-4 al italiano Luca Nardi.

Alcaraz disputó su partido más solvente en Cincinnati, torneo en el que compite tras un mes alejado de las canchas después de la final perdida en Wimbledon ante Jannik Sinner.

El murciano tuvo un estreno convulso en el torneo, cediendo un set ante el bosnio Damir Dzumhur (número 56), mientras que en la siguiente ronda ya demostró una mejora en su juego frente al serbio Hamad Medjedovic (número 72).

De todas formas, el murciano, número 2 del mundo, no se ha medido todavía a un rival de envergadura, pues Nardi ocupa el puesto 98 en el ránking ATP.

En cuartos de final le espera el ruso Andrey Rublev (11 del mundo), que este miércoles se deshizo del argentino Francisco Comesaña (número 71) por 6-2 y 6-3 en una hora y 4 minutos.

Por la vía rápida

Alcaraz firmó un primer set muy sólido, con un 3-0 en un abrir y cerrar de ojos tras un 'break' a Nardi en su primer servicio. Toda una declaración de intenciones.

Tras ese primer golpe, Nardi trató de hacerse fuerte en su saque, pero Alcaraz volvió a romper tras cuatro pelotas de 'break' para ponerse 5-1 y ganar el set en blanco sirviendo.

El primer set había durado apenas 27 minutos, con un dominio incontestable del murciano. El segundo fue muy diferente.

Nardi, tres meses más joven que Alcaraz, supo defender con uñas y dientes su saque en un arranque igualado hasta lograr el primer 'break' para ponerse 2-4. Pero lejos de darle alas al italiano, esa rotura fue la chispa que desató a Alcaraz.

Devolución del 'break'

El murciano le devolvió el 'break' en el siguiente juego, para igualar 4-4 sirviendo el set.

Nardi y Alcaraz disputaron un noveno juego épico, que duró cerca de 13 minutos, en el que el español gozó de 5 pelotas de 'break' y que se decidió con dos dobles faltas del italiano.

Con 5-4 y sirviendo, el español solo tuvo que defender su juego para pasar a cuartos de final.

Alcaraz cerró el partido con 11 golpes ganadores por 22 errores no forzados, mientras que Nardi terminó con 8 y 30, respectivamente.

Además, el español, ganó el 83 % de los puntos con su primer saque y el 56 % con el segundo, frente al 63 % y 39 %, respectivamente, del italiano.

"Mi mejor partido en este torneo. Estoy cada vez mejor, en cada entrenamiento y en cada partido. Muy contento con cómo he estado sintiendo la pelota y moviéndome hoy", aseguró Alcaraz en declaraciones a pie de pista al finalizar el encuentro.

Alcaraz progresa por una parte del cuadro en la que, si supera a Rublev, podría verse las caras en semifinales con el alemán Alexander Zverev (3 del mundo) o el estadounidense Ben Shelton (número 6).

En la otra mitad del cuadro, más sencilla sobre el papel, Sinner se enfrentará en cuartos de final al canadiense Felix Auger-Aliassime.

Triunfo de Sabalenka sobre Bouzas

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, derrotó este miércoles a la española Jéssica Bouzas en la tercera ronda del WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) por 6-1 y 7-5.

Bouzas, actual 42 del mundo y jugando el mejor tenis de su carrera profesional, chocó en la pista central de Cincinnati con un portento del tenis llamado Sabalenka, que solo necesitó de una hora y 21 minutos para finiquitar el partido.

Bouzas intenta llegar a una pelota de Sabalenka. / Mark Lyons | Efe

Era la segunda vez que ambas jugaban, después de que Sabalenka también le ganase a principios de año en el Abierto de Australia.

Hoy, la bielorrusa pasó por encima de la gallega en un primer set en el que se puso 4-0 arriba de forma autoritaria. Bouzas recuperó un 'break' para el 4-1, pero Sabalenka se lo devolvió en el siguiente juego y se llevó el set en 27 minutos.

La segunda manga no fue tan sencilla para la bielorrusa. Bouzas redujo sus errores y empezó a colocar puntos ganadores. Aún así, cedió un 'break' en su tercer juego para el 3-2 de Sabalenka, que con su servicio se pondría 4-2.

Pero Bouzas recuperó el 'break' para igualar el set 4-4. Con 5-5, la gallega sacó para, al menos, asegurarse el 'tie-break', pero Sabalenka le rompió el servicio y selló de inmediato el pase a cuartos de final con su saque.

Los mejores resultados de la carrera de Bouzas

Sabalenka terminó el partido con 25 errores no forzados, frente a los 18 de Bouzas, aunque lo compensó con 18 golpes ganadores por 12 de su rival.

Además, ganó el 73 % de los puntos con su primer saque y el 50 % con el segundo, frente al 63 % y 29 %, respectivamente, de Bouzas.

"Estoy contenta de haber ganado en dos sets y no estar aquí 3 horas", dijo al finalizar el partido Sabalenka, que había disputado en segunda ronda un épico duelo de 3 horas y 9 minutos con la británica Emma Raducanu.

Sabalenka, defensora del título, se medirá en cuartos de final con la estadounidense Madison Keys (6 del mundo) o a la kazaja Elena Rybakina (número 10).

Bouzas, por su parte, llega al Abierto de Estados Unidos tras haber cosechado en las últimas semanas los mejores resultados de su carrera: primera cuarta ronda en un 'Grand Slam' en Wimbledon y primeros cuartos de final en un WTA 1.000 en Montreal.