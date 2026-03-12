Alcaraz arrasa a Ruud y sigue imparable hacia los cuartos de Indian Wells

Carlos Alcaraz continúa avanzando con autoridad en el Masters 1.000 de Indian Wells. El tenista murciano derrotó con claridad al noruego Casper Ruud por 6-1 y 7-6(2) en apenas 1 hora y 30 minutos, un triunfo que le permite alcanzar los cuartos de final del torneo californiano, donde se enfrentará al británico Cameron Norrie.

El número uno del mundo volvió a exhibir un tenis dominante en el desierto californiano y amplió su ventaja en los enfrentamientos directos ante Ruud, que ahora queda en 6-1 a favor del español, incluyendo la recordada final del Abierto de Estados Unidos 2022.

Además, el murciano prolonga su espectacular inicio de temporada: suma 15 victorias en 2026 sin conocer la derrota (15-0) y ya ha levantado dos títulos, el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.

Un primer set incontestable

El partido quedó prácticamente encarrilado desde los primeros minutos gracias a la intensidad y precisión del español. Alcaraz rompió el servicio de Ruud en los dos primeros juegos al saque del noruego, colocándose rápidamente con 4-0 y dejando muy tocado a su rival.

El escandinavo trató de mantenerse competitivo desde el fondo de pista, pero el repertorio del español fue demasiado amplio: voleas precisas, globos medidos y golpes ganadores desde cualquier posición.

Con 5-1 al resto, el murciano firmó su tercer break del set y cerró la manga en su segunda bola de set, confirmando su dominio absoluto en la pista central de Indian Wells.

La estadística reflejaba la superioridad del español: ganó los primeros 24 puntos disputados con su primer saque, un dato que resume la solvencia con la que manejó el encuentro.

Ruud resiste, pero el tie-break sentencia

La reacción de Casper Ruud llegó en el segundo parcial. El noruego ajustó su servicio y consiguió mantener la igualdad en el marcador durante todo el set, evitando que Alcaraz encontrara nuevas oportunidades de ruptura.

Sin embargo, el español siguió dominando al resto y Ruud no dispuso de ninguna bola de break en todo el partido, lo que demuestra el control permanente del murciano sobre el encuentro.

La manga se resolvió finalmente en el tie-break, donde Alcaraz volvió a elevar el nivel. El español firmó un desempate casi perfecto y cerró el partido 7-2 en su segunda bola de partido.

El balance estadístico confirmó su superioridad:

88% de puntos ganados con primer saque

67% con segundo servicio

33 golpes ganadores por 17 de Ruud

Norrie espera en cuartos

Tras el partido, Alcaraz se mostró satisfecho con su rendimiento.

“Jugamos muy bien los dos. Mi primer set fue incontestable, para ser honesto. Estoy realmente contento con el nivel que he mostrado y espero poder mantenerlo en la próxima ronda”

En los cuartos de final, el español se enfrentará al británico Cameron Norrie, que superó al australiano Rinky Hijikata por 6-4 y 6-2.

En el mismo lado del cuadro también avanzan Novak Djokovic y Daniil Medvedev, por lo que Alcaraz podría cruzarse con alguno de ellos en una hipotética semifinal del torneo.

Con su mezcla habitual de potencia, talento y creatividad, el murciano sigue consolidando su candidatura para conquistar por tercera vez el título de Indian Wells, un torneo que ya ganó en 2023 y 2024 y en el que solo se le resistió la edición de 2025, cuando cayó en semifinales ante Jack Draper.

Si mantiene este nivel, detener a Carlos Alcaraz en el desierto californiano volverá a ser una misión casi imposible.