Aitana Bonmatí prolonga su reinado por tercer año consecutivo

La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí ha prolongado su reinado como la mejor futbolistas del planeta al conquistar por tercer año consecutivo el Balón de Oro, un hito inédito hasta la fecha, mientras que la también azulgrana Vicky López ha ganado el primer Trofeo Kopa a la mejor jugadora menor de 21 años.

Bonmatí aspiraba a convertirse en la primera mujer que ganaba el galardón en tres ocasiones y lo consiguió al imponerse en la votación final a su compatriota Mariona Caldentey, actual jugadora del Arsenal, pese a que algunos temían que su candidatura se viese lastrada por las derrotas de España en la final de la Eurocopa en la tanda de penaltis contra Inglaterra y del Barça en la final de la Liga de Campeones frente al Arsenal.

La centrocampista de Sant Pere de Ribes ha enlazado además su tercer podio consecutivo, algo que hasta ahora solo había logrado la australiana Sam Kerr, que fue tercera en 2021 y 2022, y segunda en 2023.

Aunque ha pasado de arrasar en 2024 -con Aitana, Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo- a contar con una representante entre las tres mejores del planeta en 2025, la consistencia del Barça en el panorama internacional se refleja en el hecho de haber situado como mínimo a una jugadora en el podio por quinto año consecutivo en las siete ediciones del galardón, creado en 2018.

El equipo azulgrana, que la temporada 2024-25 reeditó el triplete español (Liga F, Copa de la Reina y Supercopa de España), ha sido el segundo equipo con más nominaciones al Balón de Oro -seis: Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina y Alexia Putellas-, solo superado por las siete del vigente campeón europeo.

De hecho, el conjunto catalán ha sido el único capaz de contestar la pujanza de la Premier League, pues el Chelsea, ganador de la Liga y de la Copa de Inglaterra, contaba con cuatro aspirantes al galardón que acredita a la mejor futbolista del mundo y, al igual que el Arsenal, también aspiraba a llevarse los otros cuatro premios de la noche.

El club azulgrana optaba a tres de estos galardones: Cata Coll al Trofeo Yashin a la mejor portera, que finalmente no logró, Vicky López al Trofeo Kopa a la mejor futbolista menor de 21 años que sí consiguió y el propio Barça al de mejor equipo, que correspondió al Arsenal. El único premio al que no aspiraba era el Trofeo Cruyff al mejor entrenador, para el que Pere Romeu no estaba nominado.

Las que se han llevado el premio han sido Aitana y Vicky López. La madrileña, de 19 años, que ya ganó el pasado noviembre el Golden Girl a la mejor jugadora sub-21, suma un nuevo reconocimiento individual tras un curso en el que se ha consolidado como una figura importante en el Barcelona y en la selección española.

En cambio, Cata Coll ha terminado tercera en la votación al Trofeo Yashin, que se ha llevado Hannah Hampton (Chelsea), y el Barcelona se quedó sin el título de mejor club del año, que se llevó el Arsenal.