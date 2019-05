Carlos Ríos, entrenador de la UD Los Barrios, se mostró "orgulloso" de sus jugadores tras empatar en Chapín ante el Xerez DFC. "Fue un partido muy competido porque nos jugábamos mucho los dos, un partido donde no era fácil generar ocasiones de gol. Intentamos tapar todo el fútbol ofensivo de ellos para tratar de, sobre todo a través de transiciones y contraataques, tener nuestras oportunidades y alguna sí que tuvimos", dijo.

"Al final, después de la expulsión, lógicamente tratamos de replegarnos un poquito más, que no nos generaran ocasiones, que no profundizaran por las bandas y creo que los tapamos bastante bien. Estoy orgulloso de los jugadores por el esfuerzo que han realizado sobre todo a partir de la expulsión, que ya con un Xerez envalentonado y en un campo tan grande no era fácil defender como lo hemos hecho", explicó.

El sanluqueño esperaba que Adrián Gallardo jugara de inicio y comentó que querían "ganar el partido con nuestras armas". "Cuando no se puede ganar el resultado siguiente es el empate. Ni siquiera voy a valorar si me voy contento o no, me voy contento con el trabajo de los jugadores aunque hubiésemos perdido. El rival también juega, también se está jugando muchísimo, tiene muy buen equipo y buenos jugadores, una afición impresionante. Por lo tanto, no es fácil jugar el partido que nosotros hemos hecho", agregó.

Sobre si el resultado fue justo, destacó que "en el fútbol no valen las ocasiones, valen los goles. ¿El Barcelona-Liverpool fue justo el 3-0? Fuese o no, el Barcelona se fue 3-0, es lo que hay. Ninguno de los dos fuimos capaces de hacer un gol; por lo tanto, más allá de justo, es el resultado que hay. La doble ocasión nuestra, ellos también tuvieron un palo... Esto no vale, si a mí me hubiese tocado la lotería no sé si hubiese venido a Jerez para sufrir tanto como he sufrido. La realidad es la que hay y dice que es 0-0", finalizó