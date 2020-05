El Villarrubia CF, el duodécimo del grupo IV de la Segunda B cuando la competición fue suspendida por el coronavirus, ha renovado a su entrenador, Javi Sánchez, para muchos el técnico revelación de la pasada campaña en la categoría de bronce, en la que militan la Real Balompédica Linense y el Algeciras CF.

El modesto club manchego ha anunciado la continuidad del artífice del histórico ascenso, del entrenador que el pasado curso hizo de la cenicienta del grupo a uno de los rivales más incómodos a domicilio. De hecho, varios preparados fueron destituidos tras perder en Villarrubia, uno de ellos, Emilio Fajardo con el Algeciras, en el primer partido de la segunda vuelta.

El Villarrubia se ha asegurado la renovación de Javi Sánchez en un pack que incluye al preparador físico, Guti, mano derecha del entrenador, y al entrenador de porteros, Miguel Ángel.

"He decidido renovar porque el club me ha demostrado su buen hacer y su buena gestión en todos los sentidos. Hay que seguir en esta línea para afianzar el proyecto y confío plenamente en el grupo. Hay mucha incertidumbre en la categoría, como en el propio país, y pienso que hay que seguir así porque es la mejor opción. He estado muy a gusto estos dos años y me han dejado trabajar libremente y, al fin y al cabo, yo creo que es una manera de corresponderles a esa confianza que han depositado en mí. A título personal, estoy muy contento porque sigo entrenando en Segunda B y sigo teniendo retos por delante, y eso, es de valorar", ha manifestado Javi Sánchez en declaraciones a Lanza Digital.

"Si somos capaces de mantener a una buena base, podemos seguir haciendo cosas bonitas siempre y cuando tengamos los pies en el suelo y partamos de la humildad que siempre ha caracterizado a este club. Sabemos que el objetivo sigue siendo mantener la categoría y, a partir de ahí, el día a día, ojalá sea así, nos marcará otras aspiraciones", ha subrayado el entrenador.