La cita de San Roque pide otra fecha y una bolsa mayor de premios

El Andalucía Valderrama Masters, a simple vista un torneo casi perfecto, necesita mejoras. Muchas mejoras. La principal, un cambio de fechas para no verse perjudicado por el éxodo de jugadores de primer nivel a la gira asiática del PGA Tour (el circuito americano). Los responsables de la competición y el Circuito Europeo negocian para adelantar la competición, quién sabe si incluso a los meses que preceden al verano, pero mientras tanto Sergio García avisa: “Si el torneo el año que viene es igual que éste no vendré, pero ese no es el principal problema, es que igual no hay torneo…”“El Andalucía Valderrama Masters se merece otra cosa desde todos los ámbitos, fecha en el calendario, bolsa de premios y cartel de jugadores”, recalcó durante su comparecencia en sala de prensa ayer, nada más proclamarse campeón.Por todo ello, el que finalizó ayer es posible que sea el último Andalucía Valderrama Masters que se dispute en las últimas semanas del mes de octubre, una fecha que se ha asociado siempre al golf en el Campo de Gibraltar.La coincidencia con la gira asiática del PGA Tour afecta directamente a la participación de determinados jugadores de relieve y eso ha propiciado que en los últimos días se hayan intensificado los contactos entre responsables de la cita sanroqueña y Keith Pelley, jefe ejecutivo del European Tour para analizar otras posibilidades.Precisamente estas negociaciones han provocado que se haya retrasado la publicación del calendario de la Carrera Hacia Dubái del año próximo, según desvela el reconocido portal Ten-golf. Todo el mundo daba por hecho que la competición se adelantaría al mes de septiembre, pero esta publicación incluye ahora otra opción: que se juegue a finales de mayo, principios del mes de junio. El caso es contar con la mejor nómina posible de participantes.La explicación a la dificultad que entraña atraer a lo mejor del panorama internacional es fácil:la pasada semana, sin ir más lejos, el torneo del prestigioso campo de Sotogrande ha coincidido con la CJ Cup en Corea. A ella acudió el canario Cabrera Bello, que tuvo que renunciar a la cita española. Y es que la bolsa de premios era de 9,5 millones de euros. Por dos que se reparten los golfistas que acuden a Valderrama.