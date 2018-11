La Unión da otro subidón

La Unión Deportiva Los Barrios volvió a pegar otro acelerón. Esta vez ante el Gerena. Los barreños, que siguen invictos con Rafa Escobar al frente después de siete jornadas, se adjudicaron el encuentro ante el equipo minero por 0-2, gracias a los goles de Biri y Javi Forján, ambos en el segundo tiempo. Este resultado, tercer triunfo consecutivo, impulsa a los gualdiverdes a la décima plaza del grupo X de Tercera con 18 puntos. Los de la Villa suman 15 de los últimos 21 puntos.

El primer tiempo en el José Juan Romero Gil fue muy flojito. No hubo un equipo que se hiciese con el control del partido y las ocasiones se sucedieron muy de vez en cuando. La primera oportunidad clara no llegó hasta el minuto 24 de partido cuando Biri centró al área y Javi Forján no atinó ante Linares, que se mostró muy seguro entre palos.

Para contabilizar la segunda ocasión de peligro hay que avanzar hasta el minuto 40. Esta vez Facu disparó desde la frontal, pero su golpeo se marchó fuera por muy poco. Un minuto después, en el 41, fue el turno para el Gerena. Vega se internó por la banda y su disparo lo atajó Zamora, con cierta comodidad.

El Gerena tuvo otra muy clara a la salida de un saque de esquina. El balón parado, que botó el capitán Tore, se paseó por el área pequeña sin encontrar un rematador. Tras esta ocasión se llegó al descanso.

El partido siguió el mismo guión tras la reanudación. No había un dominador claro aunque los locales gozaron más del control del balón, mientras que los visitantes se supieron defender para buscar ocasiones a la contra.

Poco después de la hora de partido llegó la jugada del 0-1. Una acción en la que el balón salió despedido en largo hacia el área local. Cuando parecía que se perdía por la línea de fondo apareció Biri para batir a Linares. Fue el primer gol de una tarde que parecía avocada a acabar sin goles. El jerezano apareció para anotar un tanto que dejó en buen camino al conjunto de Rafael Escobar.

En el minuto 67 Biri tuvo otra en una doble ocasión que pudo suponer el 0-2 en el marcador. El jugador no estuvo acertado y el 0-1 permaneció en el marcador unos minutos más. El gualdiverde se erigió en uno de los mejores del encuentro, sobre todo, debido a su actuación en el segundo tiempo.

La contienda se puso aguerrida y continuó jugándose en el centro del campo en el que ninguno de los dos conjuntos hacía daño sobre la portería contraria, pero sí hubo mucho desgaste físico. El elenco minero tuvo muy pocas ocasiones para voltear el resultado pero no las pudo aprovechar ni siquiera para igualar la balanza.

A muy pocos minutos para el final, cuando el Gerena estaba con la mente puesta en empatar el partido como fuese, la Unión trenzó una jugada letal. Ya había avisado en varias ocasiones anteriomente, pero en el 87’ llegó la jugada del gol. El delantero gaditano JaviForján –que sigue en vena– punteó la bola para sentenciar el partido y brindar a los barreños su tercera victoria consecutiva.

En los instantes finales, los gualdiverdes supieron domeñar lo que quedaba del rival, que no perdió la cara al encuentro en ningún momento. La Unión sigue enchufada, en puro estado de gracia. El domingo, en menos de tres días, vuelve a retar su estado de gracia ante el Sevilla C.