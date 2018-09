La Unión choca con un muro

La Unión Deportiva Los Barrios continúa sin sumar en este arranque de liga. Los de David Guti cayeron con justicia ayer por 0-2 ante el Ciudad de Lucena en su debut en el polideportivo San Rafael. Mario Ruiz, en el primer tiempo, y Manolo León, en la segunda parte, sentenciaron a la Unión con dos tantos al contragolpe. El acierto rival fue clave en un encuentro en el que los de la Villa no fueron capaces de marcar, por mucho que lo intentaron.

La historia de ayer en el San Rafael tenía que haber sido de esas que acaban bien, y que retoman el ánimo de la caseta gualdiverde tras una primera jornada adversa. Los hombres de David Guti comenzaron apretando y mucho a un rival con pegada, y que según iban pasando los minutos dejaba ver más y más claro que planteaba una defensa de cinco jugadores. Tres centrales y dos carrileros que desquiciaron la punta de ataque gualdiverde, con un aguerrido Luisma a la cabeza.

La Unión no tuvo apenas tiempo para asentarse en el terreno de juego cuando, rechazado por la férrea defensa visitante en los primeros envites del encuentro, Mario Ruiz abría el marcador con un golpe seco desde dentro del área. El contragolpe conducido por Germán acabó en botas del atacante aracelitano, que superó a César sin pestañear. Los de casa acusaron el golpe, aunque no le dieron la espalda al partido. Es fútbol y estas cosas pueden pasar, pero los ayer anfitriones siguieron probando y probando sin fortuna. Por fuera y por dentro. No hubo manera. El Lucena las rechazó todas y la que no, salieron desviadas por poco y sin demasiado peligro.

Media hora de partido, cuando Mario se zafó con un recorte de tres zagueros celestes para malograr la ocasión más clara de los gualdiverdes en el primer tiempo. No cesó de animar en el graderío el grupo de animación barreño Komando Chicharrón, como tampoco dejaron de intentarlo los hombres de David Guti. El primer tiempo supo dominarlo el conjunto cordobés, que tras el gol, replegó filas y dejó hacer a la Unión, sabedor de que el marcador ya corría a su favor. Guti se desesperó en la banda por momentos, viendo como los suyos se iban desinflando lentamente. Los barreños necesitan el descanso como agua de mayo.

Tras el paso por vestuarios, los gualdiverdes recobraron el ánimo, con ideas frescas en mente. No tardó Biri en hacer de las suyas por la banda, pese a que ayer no tuvo su mejor puesta en escena. De aquí al final, el partido fue prácticamente un monólogo de la UD Los Barrios, que puso cerco a campo rival. Los anfitriones tuvieron que sacar a relucir el balón parado para tratar de encontrar el mínimo resquicio en la defensa contraria para igualar la contienda. El acierto fue clave en el San Rafael, que vio marcharse a los suyos de vacío. Un esfuerzo en balde, en el que el más acertado ante el marco amarró la victoria. A cinco minutos del final, el exbalono Manolo León sentenció el duelo en el segundo disparo entre los tres palos de los lucentinos. El conjunto de Guti tampoco bajó los brazos, pese al varapalo, y pudo meterse en el partido en los instantes finales. El revés es el segundo de la temporada.