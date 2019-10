El entrenador de la Unión, Álex Pallarés, se mostró satisfecho con la victoria de su equipo, y afirmó: "Son tres puntos importantísimos que nos ponen a 12 del descenso y lograr la salvación es nuestro objetivo prioritario".

En cuanto al encuentro con el Xerez DFC dijo: "Empezamos bien y marcamos un gol rápido. Fue un partido accidentado y estábamos siendo superiores."

Pallarés cree Ikwu "se autoexpulsó porque dio un manotazo al delegado y eso no se puede hacer".

Lo mismo cree de la otra expulsión, ya que afirma que el exbalono Antonio Bello: "Golpea a mi jugador y es roja clara, aunque el árbitro haya decidido mostrar la segunda amarilla".

El técnico aseguró: "Me hubiera gustado haber controlado el balón más y aguantar más atrás, pero no lo hemos hecho y hemos entrado más en duelos individuales que nos han perjudicado".

Preguntado por qué no hizo cambios ante las expulsiones del rival, afirmó: "No me atreví. Todo estaba funcionando cuando jugábamos contra once, también contra diez, y luego contra nueve. Lo pensé varias veces durante el encuentro, pero mejor no tocar lo que funciona".

Aún así, no cree que su planteamiento fuera conservador ya que "terminamos el partido con tres hombres arriba y buscando el tercer gol".