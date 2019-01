(2-1) Un golpetazo de autoridad

La Unión Deportiva Los Barrios no da tregua en el grupo X de Tercera. Los barreños se colocaron terceros después de imponerse este domingo en un encuentro de altos vuelos al Betis Deportivo por 2-1 con goles de Gonzalo y Guti. El filial bético llevó la iniciativa, pero los locales manejaron con soltura los tiempos y amarraron una victoria que los sitúa con 51 puntos. Y a estas alturas de enero. Los pocos escépticos que quedan van a tener que contar con la Unión no sólo para pelear por las cuatro primeras plazas, sino en la lucha por el liderato del grupo, que ostenta el Cádiz B con 55 y al que ya acechan a sólo cuatro. Los pupilos de Escobar cuentan sus partidos en el San Rafael por triunfos, con un afición entregada, y donde no pierden desde la segunda jornada.

Se empiezan a acabar los calificativos para lo que está consiguiendo esta Unión Deportiva Los Barrios. Y eso que puede que esto no sea más que el comienzo de algo mucho más grande, aunque todavía está por ver. Desde luego lo indiscutible es que gallito tras gallito, todos acaban por capitular en territorio comanche porque Escobar parece haberle tomado la medida a las grandes citas.

El Betis Deportivo avisó primero. Muy pronto. Con unos segundos de juego el conjunto verdiblanco se aproximó en su ocasión más peligrosa del primer tiempo. Sin consecuencias para los de casa. Los barreños salieron muy enchufados, pero habían dejado un mínimo resquicio. Por ahí se colaron los visitantes.

Acto seguido los de Escobar echaron el cierre a la verja y sanseacabó. Los gualdiverdes cimentaron su triunfo desde atrás, una vez más. A los diez minutos ya ondeaba en el marcador el 1-0. Sergio Iglesias asistió al corazón del área desde la banda y Gonzalo apareció desde la nada para enchufarla. Y otra vez la misma historia.

La Unión volvió a adelantarse en el marcador, como en otros tantos encuentros que ganó anteriormente ante su público. El Betis de José Juan, fiel al ADN de los de Quique Setién, se empecinó en mover el balón sin ver portería.

Con todo eso, el potencial del filial verdiblanco es para echarse a temblar. Los de Escobar se mantuvieron impasibles y aprovecharon para hacer el segundo en un contragolpe. Guti recogió la pelota en el área delante de Carlos Marín, lo regateó y definió. 2-0 y para vestuarios.

En la reanudación, José Juan fue a por todas. Dio entrada a Robert, una de las perlas de Heliópolis y el equipo mejoró. Mejoró porque Abreu cogió la primera que tuvo para meter una falta ante la inacción de la defensa barreña, que vio como la pelota entraba en la portería sin que nadie la tocase.

Las piernas le temblaron a los gualdiverdes en los minutos siguientes, pero echaron el resto. El Betis Deportivo era incapaz de igualar y la Unión jugó a lo que mejor sabe. Robo, pelotazo y a correr. Si el 3-1, como mínimo, no campeó en el electrónico fue por fortuna. Los de la Villa tuvieron en su botas la puntilla ante un rival de aúpa, pero fallaron las fuerzas. Las mismas que administraron para defender como jabatos los tres puntos y acechar el liderato.