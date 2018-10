La Unión toma otro color

La Unión Deportiva Los Barrios empieza a tomar un tono distinto al que tenía hace algunas semanas. Los barreños doblegaron ayer a todo un Ceuta, que este curso ostenta una de las mejores plantillas de la categoría, pero últimamente se tambalea. Lo que sucedió en el regreso al San Rafael para los de Escobar fue una de esas victorias que valen algo más que tres puntos por el rival que tenían enfrente. Al borde del descanso Guti adelantó a los gualdiverdes, que hilan cinco jornadas sin conocer la derrota –que coincide con la llegada de técnico cordobés–, y Forján selló el triunfo con un tanto en el último minuto de partido desde el punto de penalti. Poco antes de la sentencia, Juanito dejó en inferioridad numérica a los visitantes al ver la segunda cartulina amarilla.

La Unión demostró solidez y eficacia en su vuelta a casa. Cuando más lo necesitaban los de la Villa, y también cuando más complicada estaba la situación, tiraron de oficio para imponerse a un Ceuta, que salió al resembrado césped del San Rafael a apabullar. Para ellos era el día de hacerlo, pero no prosperó. El empuje de una escuadra con mimbres, que tenía a su técnico Juan Ramón Martín sancionado, hizo dudar por momentos a los barreños, que no lograron pasar de mediocampo con soltura hasta el primer cuarto de hora. Avisó pronto Borja Romero, pero Zamora desechó cualquier viso de peligro, correcto durante todo el encuentro el meta. El delantero gaditano Javi Forján replicó a los ceutíes con un disparo a la media vuelta, que rozó la madera.

En el primer tiempo el conjunto de casa merodeó el área rival, en un partido equilibrado, con dos bloques defendiendo con solvencia. Solo una genialidad de Alan en el pico del área, a poco del descanso, provocó un desbarajuste en la zaga contraria que propició que Guti se quedase libre de marca para rematar a gol el centro medido que le envió el banda mexicano.

Los barreños exhibieron seriedad y consiguieron dejar el marco a cero por tercera jornada consecutiva, incluso con Manzano haciendo las veces de central cubriendo la baja de los Borrego, Gustavo y Hedrera, que salió en los minutos finales para aportar mayor seguridad atrás. En el segundo tiempo, la Unión no fue capaz de encarrilar la partida y los blanquinegros creyeron que podían darle la vuelta al marcador. La convicción, ni les dio, ni les duró para lo que querían. El resultado era corto y ambos desplegaron un juego ofensivo generoso. Escobar estaba intranquilo y el colegiado le invitó a calmarse. Entre tanto, Juanito se fue a la calle y dejó con unos menos al Ceuta.

La Unión apretó en los minutos finales con reiteradas llegadas con peligro, pero no sería hasta el último minuto cuandoForján sellaría desde los once metros un triunfo valiosísimo para la Unión. El colegiado entendió que Gonzalo fue objeto de falta delante de Fermín, que dejó algunos detalles muy interesantes, tras sortear a varios defensores. El San Rafael sufrió, pero disfrutó con la victoria de los suyos, que les hace abandonar los puestos de descenso por primera vez en lo que va de temporada. No hay quién bata a los de Escobar, al menos, de momento.