Udea se endereza en Melilla (52-73)

Udea retomó la competición y también la senda de la victoria. El equipo de Javi Malla, descansado tras el último parón de las ventanas FIBA, tomó por asalto este sábado la pista del Enrique Soler de Melilla con un triunfo (52-73) incontestable que zanja el bache de los algecireños.

El tridente formado por Issa Thiam (14 puntos y 26 de valoración), Jere Vucica (13 puntos y 22 de valoración) y Javi Marín (10 asistentes y 20 de valoración) cimentó la victoria de Udea, que contó con chispazos importantes de Miki Ortega (15 puntos) y con la aportación colectiva de un equipo que superó con claridad a su oponente.

Udea arrancó con la mano suelta gracias a Issa Thiam desde el triple, pero Melilla contestó rápido y ajustó la defensa para hacerse con un primer cuarto reñido que dejó por delante a los de casa (22-18). Los norteafricanos ampliaron su ventaja al inicio del segundo y Aramburu cometió pronto su tercera falta. Sin embargo, los de Malla dieron la réplica con el croata Vucica muy enchufado. Los algecireños abrieron una renta de siete puntos que Melilla limó justo antes del descanso (32-34).

El tercer cuarto fue el decisivo. Los de Malla rompieron el equilibrio y comenzaron a minar la moral de los norteafricanos. Udea abrió una brecha de once puntos y obligó a Javi Nieto a parar el partido. Con once de ventaja (44-55) se libró un último periodo en el que Udea no solo se negó a aflojar, sino que pisó a fondo para gustarse y terminar con una amplia victoria.

Udea se sitúa con un balance de 12-9 y afianza su posición de playoff.

Los resultados de la 21ª jornada de la Conferencia Oeste de la LEB Plata y la clasificación pueden consultarse aquí.