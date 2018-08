Tete Morente encandila al Nàstic

"El Gimnàstic de Tarragona no puede vivir sin Tete Morente". Así de rotundo escribe Vicente Izquierdo acerca de la situación del futbolista linense, al que a comienzos del verano los medios catalanes situaban en el Lugo y que se ha ganado a pulso durante la pretemporada su continuidad en el Nàstic, con el que debutó la pasada campaña y con el que llegó a disputar 26 partidos, 19 de ellos como titular, en la Segunda división.

"Sin ningún tipo de duda, el extremo se ha convertido en una de las grandes sensaciones positivas de la pretemporada", afirma el artículo de Diari Mes, titulado "El mejor Tete entra en escena", en el que se da por hecho que el atacante de La Línea se quedará en la caseta del Nou Estadi. "De hecho, si se toman como referencia el partido contra el Zaragoza, el de Olot o el de este miércoles contra el Espanyol, gran parte del fútbol ofensivo pasa por sus piernas".

"Su explosividad en banda todavía es mayor que la de la temporada pasada y, aunque José Antonio Gordillo sigue ubicándolo en la posición que más le gusta, la de extremo izquierdo, Tete, que es derechista, va ganando en prestaciones", afirma el autor de la crónica.

"Es tan probable que el futbolista intente recortar y entrar hacia dentro para encontrar la mejor situación de chute como drible hacia el exterior y centre con pierna izquierda. Ha incrementado su gama de recursos y el equipo se beneficia", añade.

"Si Gordillo no dice lo contrario y Morente sigue demostrando este nivel de juego, será el dueño absoluto de la banda izquierda del ataque del Nàstic, con lo que otro de los jugadores que vienen con ganas, como lo es Nacho Abeledo, tendrá que triplicar esfuerzos si quiere tener presencia. Abeledo, llegado del Atlético Malagueño para las dos próximas temporadas con opción de compra después de dos años del Málaga, se lo tendrá que ganar, si quiere tener un sitio en la banda izquierda", vaticina el autor de la información.

"Por el contrario, podría reinventarse e intentar ayudar por un carril derecho del ataque donde el Nàstic actualmente está en alerta roja", finaliza el portal web. "No por falta de efectivos, sino porque los que ocupan esta demarcación no continuarán o no están demostrando que tengan lugar en el equipo".