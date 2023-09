Tarifa proclama a Ángel Candel campeón absoluto de las Wing Foil Spain Series

El joven mallorquín Ángel Candel se proclamó este domingo campeón del circuito Wing Foil Spain Series tras imponerse este fin de semana en la prueba celebrada en Tarifa, cuya jornada del domingo quedó en blanco como consecuencia del exceso de viento. El alemán afincado en Ibiza, Leo Kleine-Brockhoff, ganó en la categoría Advanced con un punto de diferencia sobre su rival más cercano.

Tras una primera jornada en la que los vientos de entre trece y dieciocho nudos dejaron exhaustos a los regatistas tras ocho pruebas, la segunda y última jornada de competición en Tarifa alzó pronto la bandera de AP sobre A. La previsión meteorológica se hizo realidad y a las nueve y cuarto de la mañana el comité ya registraba en el campo de regatas un Levante de veinticuatro-veinticinco nudos constantes con rachas de treinta y tres-treinta y cuatro nudos. Con estas condiciones y con una previsión nada halagüeña, el comité decidía poco después dar por cancelada la jornada.

Así, tras realizar una actuación ejemplar en el primer día con siete victorias, Ángel Candel finalizó como ganador de la prueba de Tarifa y, a su vez, ganador del circuito al desempatar con Julián López en la general.

Candel, tras subir al podio declaraba: “Esta última parada en Tarifa para mí ha sido genial, el poder haber navegado con estas condiciones es estupendo, me ha gustado mucho por las condiciones difíciles y desafiantes. Ver que con esas condiciones he podido conseguir esos resultados me resulta muy satisfactorio, estoy muy contento. He visto una progresión en mí durante estas tres paradas y no podría estar feliz con mis resultados”.

El podio tarifeño de la categoría reina lo completaron Julián López en segundo lugar y River Moore en tercer puesto con tan solo tres puntos más que López.

Una victoria final muy disputada

El título de campeón de las Wing Foil Spain Series 2023 se mantuvo en vilo hasta el último momento ya que los dos candidatos a la victoria, Ángel Candel y Julián López llegaron a la última regata del año empatados a puntos.

El argentino Julián López empezó el circuito con una victoria en Ibiza, mientras que Candel se tuvo que conformar con el tercer puesto, a tan solo un punto del segundo. López emocionado por su buen arranque de temporada declaraba sus intenciones de defender su liderato en las siguientes regatas.

No obstante, la siguiente parada del circuito, disputada en aguas de la bahía de Palma de Mallorca, López perdía el liderato tras quedar en cuarto lugar, en empate a puntos con el tercero, y que Candel lograra ascender al segundo puesto final a tan solo un punto de la victoria en Mallorca.

Con estos resultados, la primera posición en la clasificación general se encontraba en situación de empate entre estos dos regatistas al llegar a la tercera y última parada del circuito.

La gesta de Candel en la primera jornada de competición en Tarifa seguida de una segunda y última jornada sin poder competir por la alta intensidad del viento, dejaban sin posibilidades a López.

Finalmente, el jóven mallorquín logró alzarse con el título de campeón de las Wing Foil Spain Series 2023, seguido en segundo lugar por López y en tercer lugar por el también mallorquín, Daniel Buades.

Kleine-Brockhoff, ganador de la categoría Advanced

Gracias a la constancia y a sus resultados, el alemán Leo Kleine-Brockhoff consiguió subir a lo más alto de la clasificación general final de la categoría open advanced.

Preparándose para subir al cajón más alto del podio, Kleine-Brochoff comentaba: “Ha sido la primera vez que he competido y ha sido muy divertido, me lo he pasado en grande en las tres regatas del año. Tras ganar en Advanced voy a dedicarme a entrenar mucho lo que queda de año y así el año que viene poder darlo todo en la categoría Pro. Estoy muy contento tanto con mis resultados como con toda la organización del evento, ha sido genial y sin duda repetiré el año que viene ”.

El alemán se lleva el título de campeón Advanced tras lograr un segundo puesto en la primera regata del año, en Ibiza, un tercero en Mallorca y un segundo en Tarifa. El mallorquín Fernando Salgado, obtuvo un primer puesto tanto en Mallorca como en Tarifa, pero el no haber asistido a la regata de Ibiza le impidió sumar los puntos suficientes para proclamarse campeón de su categoría y quedando finalmente en cuarta posición de la general.

Daniel Alarcón finalizó como subcampeón de las Wing Foil Spain Series 2023 en la categoría Advanced, a tan solo un punto de arrebatarle el liderato a Kleine-Brockoff. Por último, el podio final de la temporada lo cerró el neozelandés Samuel Swinburg en tercer puesto.

Clasificación Final Tarifa

Categoría Open Pro

Ángel Candel (ESP): 7 puntos Julián López (ARG): 15 puntos River Moore (ESP): 18 puntos Guillermo Altadill (ESP): 31 puntos Franco Lattanzio (ESP): 34 puntos

Hasta 16 participantes

Categoría Open Advanced

Fernando Salgado (ESP): 10 puntos Leo Kleine-Brockhoff (GER): 13 puntos Daniel Alarcón (ESP): 24 puntos Samuel Swinburn (NZL): 26 puntos Jose Luis Calvo (ESP): 29 puntos Magdalena Biel (ESP): 49 puntos

Clasificación general final Wing Foil Spain Series 2023

Categoría Open Pro

Ángel Candel (ESP): 7 puntos Julián López (ARG): 8 puntos Daniel Buades (ESP): 25 puntos Rui Lages (POR): 27 puntos Benjamín Burillo (ESP): 28 puntos



Hasta 31 participantes

Categoría Open Advanced

Leo Kleine-Brockoff (GER): 7 puntos Daniel Alarcón (ESP): 8 puntos Samuel Swinburg (NZL): 16 puntos Fernando Salgado (ESP): 18 puntos Marcos Colomar (ESP): 33 puntos



Hasta 15 participantes

Categoría Open Amateur

Enrique Mas (ESP): 1 punto