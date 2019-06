El guadiareño Álvaro Quirós logró su mejor tarjeta en Valderrama para lograr el segundo puesto, pero se quedó, por muy poco, sin una de las tres plazas para jugar el Open británico. “Hubiera sido muy buena noticia entrar en el British. Cinco bajo par es el mejor resultado que he conseguido aquí en competición, a nadie le gusta terminar con bogey en el 18, pero es un gran resultado”.

“Sin tener la sensación de pegar malos golpes, el sábado hice más 5 y eso es doloroso. No quiero sentir que malgasto golpes y ese día, sin malas decisiones, los gastaba, pero Valderrama es así. Ayer metí un par de putts muy buenos y me enchufé”, explicó.

“Sigo haciendo autocrítica, pero ahora la hago para mí. Es muy difícil la parte mental de este deporte cuando estoy jugando bien y no hago cortes. El hecho de pasar uno ya es muy positivo”, esclareció.

“El sábado las aspiraciones en el tee del 1 eran, si no alcanzar al primero, pelear por los siguientes puestos. En cambio, ayer traté de continuar bien lo que estaba haciendo en lugar de ser “resultista”, y por eso fue una vuelta muy positiva, independientemente de los 66 golpes. No me llevar por las ramas ni me sedujo la idea de buscar un resultado. Estuve al pie del cañón mentalmente”.

“Durante la mayor parte de mi carrera no he tenido en la mente mantener la tarjeta. El año pasado no veía la luz al final del túnel y me preocupó bastante, incluso más que el año que la perdí. En ese momento no me importó porque estaba jugando como un perro, lo había asumido”.