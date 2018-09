El San Roque no tiene su mejor día

El Club Deportivo San Roque perdió ayer su condición de invicto tras caer por 0-1 ante el Atlético Onubense, el equipo filial del Recreativo de Huelva. Los rojillos, que no fueron capaces de superar a un rival joven y con desparpajo, se encontraron además con las lesiones de Edén y Chacón. Diego, el portero local, fue el mejor de los suyos con varias intervenciones de mérito que aguantaron el resultado con 0-0. El delantero recreativista Diego Vargas marcó el gol de victoria onubense en la recta final de partido.

No era el día. Ante el Atlético Onubense, el San Roque que dirige el vallisoletano Mariano Marcos no mostró su mejor versión. Son cosas que pasan y más en el fútbol. El San Roque quería hacer bueno el empate de la semana pasada en Alcalá de Guadaira con un triunfo delante de su parroquia, pero estuvo falto de inspiración. El partido se desarrolló con mucha igualdad, en el que los rojillos no supieron materializar las ocasiones de las que dispusieron.

Donde más equilibrada estuvo la contienda fue en la primera mitad, con llegadas de peligro para ambas escuadras. Edén, con un pinchazo en el muslo, tuvo dejar su sitio a Chacón, que también se marchó del terreno de juego aquejado de otra lesión. A la media de hora de juego, un pase en largo de Tirado fue a parar a dominios de Chupi que, con un control exquisito, malogró su disparo en una de las más claras del primer acto. El Atlético Onubense aguanto el tipo con holgura e incluso pudo marcharse al descanso con ventaja en el marcador.

A la vuelta de vestuarios, el San Roque recargó las pilas y, sobre todo, se nutrió de nuevas ideas. En los primeros compases los rojillos tomaron la iniciativa y fueron ligeramente superiores a los visitantes. En cambio, a los anfitriones se les acabó poco a poco la frescura y el Onubense fue comiendo terreno. El filial recreativista avisó varias veces antes de ponerse por delante.

En la recta final del duelo el colegiado invalidó un gol de Jesús por posición antirreglamentaria. Justo antes de que Diego Vargas materializase el único tanto de la mañana en el Manolo Mesa, el trencilla también anuló a Antonio otro tanto.

El San Roque consumó de esta forma su primera derrota del curso y se mantiene en mitad de tabla con cinco puntos en cuatro jornadas.