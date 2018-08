El San Rafael barreño resucita a Paco Borrego

El defensa central Francisco José Borrego Campos (Jerez, 06/06/1986) llegó el pasado 21 de junio a la Unión Deportiva Los Barrios después de haber sufrido una temporada para dejar atrás en el Xerez CD por culpa de las lesiones, pero con un currículum envidiable. El futbolista jerezano volvió a casa el curso pasado, tras dieciocho temporadas ejerciendo como profesional lejos de su tierra, con el cartel de refuerzo de alto nivel, aunque una lesión truncó su regreso triunfal al equipo azulino.

Este año, ante la oportunidad que se le ofreció en la UD Los Barrios, el zaguero exinternacional en las categorías inferiores de la selección española firmó con el equipo de la Villa que comanda David Gutiérrez Guti, que se ha convertido en su principal valedor.

El jerezano disputó la final del Mundial sub-17 de 2003, con Cesc y Silva como compañerosNecesitaba sentirme valorado; pienso ayudar al equipo con trabajo y sacrificio a diario"

El objetivo no es otro que ayudar a salvaguardar la presencia de la Unión en la cuarta categoría del balompié nacional un año más. "Este año con la plantilla y el grupo que tenemos con David Guti, creo que podemos aspirar a algo más que a la permanencia", matiza Borrego.

En su trayectoria, destaca la presencia del zaguero jerezano en la final de la Copa del Mundo sub-17 disputada en Finlandia en 2003 ante Brasil. Ese día el defensor gualdiverde, que compartió once titular con Cesc Fabregas y David Silva en la España entrenada por el exmadridista Juan Santisteban, cayó por la mínima ante la canarinha. "Fue una experiencia representar a tu país a ese nivel para un tío que es de Jerez. Es algo que recordaré siempre. Tuve la suerte de compartir vestuario con dos jugadores que hoy en día son estrellas mundiales, y para mí fue un placer que nos ayudásemos mutuamente en ese momento a crecer como futbolistas. Es una alegría muy grande poder contarle a mis niñas que su padre jugó con Cesc y David Silva", dice orgulloso.

El zaguero dio el salto muy joven desde el Real Jaén para firmar en las categorías inferiores del FC Barcelona. En La Masía completó su formación antes incorporarse a la SD Huesca. Tres temporadas con los oscenses para marcharse un año a la Segunda división de Chipre. A su regreso, Paco Borrego debutó con 24 años en la extinta UD Salamanca en la categoría de bronce del fútbol español. El recorrido del central se mantuvo en equipos altamente competitivos entre Segunda B y Tercera desde entonces, pasando conjuntos como el Elche, San Fernando, Mérida, Badajoz y, por último, Xerez CD.

Esta temporada con la UD Los Barrios, está "muy contento, porque el ambiente en el vestuario es muy sano".

"El grupo te ayuda muchísimo y las facilidades del cuerpo técnico hacen muy sencillo trabajar día a día", agrega. "El año pasado, con el Xerez CD, que es el equipo de mi vida, de mi tierra, las cosas personalmente no salieron como a mí me hubiera gustado. En el partido contra el Arcos tuve una rotura en un dedo del pie y desde entonces no pude competir. El tema médico me lo tuve que buscar yo y entre eso y que no tenía la cabeza donde la tenía que tener, pues se complicó mucho mi temporada", explica.

"Después de un año en el dique seco un jugador tiene que volver a sentirse futbolista, sentirse valorado", reivindica. "Cosas como tener un servicio médico, unas instalaciones adecuadas y el cobro garantizado todos los meses te despejan la mente para poder concentrarte en lo importante que es jugar al fútbol".

"Pienso ayudar al equipo con trabajo y sacrificio día a día y apoyar a todos los compañeros porque sé que lo necesitarán. La experiencia también es un grado", comenta.

Paco Borrego está de vuelta, con el polideportivo San Rafael como testigo.