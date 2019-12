Pallarés: "Nosotros le pegamos al palo y ellos marcaron"

El técnico de la UD Los Barrios, Álex Pallarés, se mostró un tanto abatido tras la derrota de su equipo frente al CD Utrera (0-1): "Nos vamos tristes por la derrota, sin embargo creo que hicimos un partido muy serio y correcto. Ha sido una tarde con pocas ocasiones de gol. Nosotros tuvimos dos y ellos otras dos, pero la diferencia estuvo en que nosotros le pegamos al palo y ellos la han metido".

El preparador de los gualdiverdes mostró a las claras que no tiene nada que recriminar a sus futbolistas. "Hace una semana hablaba lo mismo. No le puedo pedir más a los jugadores ni reprochar nada. El equipo ha hecho un buen partido, muchas cosas bien. Algo tenemos que hacer para generar más arriba", concretó.

"El que uno de los dos haya ganado es un castigo excesivo para nosotros. Tenemos tranquilidad porque veo a los jugadores muy involucrados, pero también es verdad que antes teníamos doce puntos de colchón y ahora son seis", advirtió ante la proximidad de los de la Villa a los puestos de peligro en la clasificación.

Pallarés no descartó que su equipo incorpore jugadores en el mercado de fichajes de invierno: "Desde que llegué se me ha dado una plantilla. No tengo queja, pero es un momento donde los clubes se refuerzan y no sería de extrañar que nosotros lo hiciéramos. Es posible que lo intentemos, ya veremos", finalizó el entrenador valenciano de la Unión.