La Unión, con los pies en el suelo

Antecedentes : Lo Unión no sabe lo que es perder en casa ante el Sevilla C en seis partidos en Tercera.

“Tengo total confianza en mis jugadores y queremos seguir disfrutando de lo que queda pero con algo más de tranquilidad . Me gustaría destacar que he visto que, sobre todo, tienen la cabeza muy bien amueblada. Lo más importante, nuestro objetivo principal, es conseguir la salvación cuanto antes ”, declaró.

“A los chavales los veo muy bien, con una actitud fabulosa . Están entrenando estupendamente”, aseguró. “Les he visto con el ánimo , confianza y seguridad recuperadas. Tenemos que seguir creciendo como equipo, pero sabemos que hay que tener los pies en el suelo. Todavía queda mucho camino por recorrer, aún no hemos hecho nada, aunque sabemos qué camino tenemos que coger ”.

La Unión Deportiva Los Barrios encara este domingo ante el Sevilla C (17:30) su octavo partido con el cordobés Rafa Escobar al frente. Los barreños, que no reciben un gol en contra en los últimos cinco duelos, quieren prolongar su racha de invencibilidad . Los gualdiverdes suman tres triunfos de manera consecutiva tras vencer el jueves en Gerena y nunca han perdido en casa ante el segundo filial sevillista, que precisamente tiene fama de ser un romperrachas.

El filial sevillista marca poco pero llega crecido

El Sevilla C, un equipo en plena adaptación a la categoría con el jerezano Paco Peña al frente, visita el San Rafael impulsado por su victoria del miércoles ante el Cádiz B, el cuarto clasificado. Los cachorros sevillistas, que no superan los 20 años de media, son un equipo joven e inexperto, pero poseen gran calidad técnica. El conjunto nervionense, decimosexto clasificado con 14 puntos, no ha firmado un buen inicio de liga y es el segundo menos goleador del grupo X con ocho tantos. De hecho, sólo han ganado al Ciudad de Lucena a domicilio en sus seis partidos lejos de sus dominios. Pese a ello, el Sevilla C desembarca con la moral reforzada después de conseguir dos triunfos en los últimos tres encuentros.