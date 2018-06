Lorenzo y Márquez, dúo dinámico

Las relaciones suelen ser idílicas en sus comienzos, llegando a un punto en el que casi todo se ve color de rosa. Pero es a base de convivencia como se garantiza si una alianza tendrá o no futuro. De momento, la mediática 'pareja' formada por Márquez y Lorenzo parece ir viento en popa, salvo que 'convivir juntos' en Honda no será posible hasta que finalice este Mundial de MotoGP 2018, concretamente el 18 de noviembre en Valencia.

Mientras llega ese día, Marc y Jorge continúan en sus respectivas 'casas' y, lejos de ir propiciando un paulatino 'acercamiento', la rivalidad entre ambos pilotos va creciendo por minutos. Así lo evidencia el giro de 360 grados que, en un abrir y cerrar de ojos, Jorge Lorenzo ha dado a su carrera deportiva. Tras lograr su primera victoria con Ducati hace dos semanas en Italia, amarró rápidamente su futuro con la escudería Repsol Honda y, por si fuera poco, lleva también la voz cantante en el inicio del Gran Premio de Cataluña, como piloto más rápido en la renovada pista de Montmeló, por delante de Iannone, Viñales y Dovizioso, mientras que Pedrosa fue noveno. Un panorama muy distinto al que vive su futuro compañero de equipo, Marc Márquez, que sufrió un traspié en la pasada prueba de Mugello y ha comenzado de igual modo la séptima prueba puntuable de la temporada, al sumar la novena caída del año, acabando 12º la primera jornada de entrenamientos libres en el trazado barcelonés.

Aún es prematuro para hablar de crisis, pero es evidente que tras las victorias consecutivas de Austin, Jerez y Francia, Márquez ha iniciado una racha negativa, sopesada tan sólo con el liderato que ostenta en el Mundial, con una ventaja de 23 puntos con el segundo clasificado, Valentino Rossi, que acabó ayer en el puesto 11º. Sin secuelas por este nuevo percance, Marc lanzó ayer una frase inquietante: "A estas alturas de campeonato todo el mundo tiene posibilidades de ser campeón" y volvió a alabar a su próximo compañero de filas: "Ya sabemos cómo es Jorge. Cuando coge la dinámica y el modo martillo, como dice él, no hay quien lo pare. Llegarán circuitos diferentes y esperemos que sufra más, pero aquí está en la dinámica de Mugello. Menos mal que Honda lo ha fichado, así el año que viene no está en otra moto, está en la misma y al menos tenemos las mismas armas y sé que no hay excusa".

Ante tales afirmaciones, resultaba obligado cuestionar al tetracampeón de MotoGP si considera que Lorenzo puede aspirar al título en 2018. Su respuesta fue nuevamente inquietante, como los problemas electrónicos que ayer le llevaron de cabeza: "Si hubiera estado en esa posición hace cinco años, diría que no tiene posibilidades, porque entonces en una mala carrera hacías cuarto. Pero ahora, con la igualdad que hay, puede. Una mala carrera ahora es octavo o décimo y te recupera veinte puntos de golpe". La desventaja actual de Lorenzo con Márquez es de 54 puntos, distancia que el mallorquín considera ya amplia: "Sinceramente, MotoGP ahora mismo está súper igualado y a la que te despistas, se te atraganta el circuito o tienes problemas de setting y estás el décimo o duodécimo. Son muchísimos puntos y ganar cuatro o cinco carreras seguidas es muy complicado. No estamos viviendo la época de los Bridgestone de hace cinco o seis años, cuando había cuatro motos fuertes y cuatro pilotos fuertes. Ahora mismo hay muchos más y es complicado. También es cierto que le puede pasar a Marc el tener un fin de semana complicado u otra caída, pero bueno, yo ahora mismo me centro sólo en el presente, en esta carrera. Si me fuese acercando al liderato, empezaríamos a pensar en la posibilidad de luchar por eso, pero ahora está tan lejos que no lo pienso".

En resumen, Lorenzo y Márquez son como el duo dinámico de MotoGP. Tal definición no supone compararlos con el famoso grupo musical creado por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa que, fundado en 1958, se mantiene unido hasta nuestros días con temas tan exitosos como 'Resistiré', 'Quince años tiene mi amor' o el 'La, la, la', que permitió a Massiel ganar el Festival de Eurovisión en 1968. Lejos de las odiosas comparaciones con el mundo de la canción, el dúo dinámico de Jorge Lorenzo y Marc Márquez da nombre a la emocionante etapa de gran dinamismo que acaba de abrirse en el Mundial de Motociclismo con el anuncio de que ambos pilotos militarán en el equipo Honda en 2019. Nadie les quiere perder de vista en este Gran Premio de Cataluña, ni en el resto de pruebas hasta final de año, en que finalmente "convivirán" juntos, pero revueltos…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.