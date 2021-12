Juan Quirós, campeón de España de profesionales mayores de 65 años

Nuevo título nacional para el incombustible Juan Quirós. El golfista guadiareño se ha proclamado vencedor del Campeonato de España de profesionales súper senior (mayores de 65 años), que se ha celebrado en Golf Almerimar, donde Carlos Balmaseda se ha alzado campeón senior (mayores de 50 años).

Juan Quirós se confirmó como el mejor en la categoría de mayores de 65 años, en la que ha debutado este año. El de Guadiaro tuvo un comienzo dubitativo en la ronda final, que afrontó con siete golpes de ventaja, pero dos bogeys consecutivos hicieron crecer la emoción al sumarse a los tres birdies en cuatro hoyos que rubricada al tiempo Manuel Piñero.

No obstante, pronto las aguas volvieron a su cauce. "Cuando mi juego empezó a salir no tuve ninguna duda y me sentí muy cómodo en el campo", resumía Quirós, quien sumó otros cuatro birdies para totalizar 71 golpes y acabar como único jugador por debajo del par en las dos categorías. Manuel Piñero ya no fue capaz de conseguir un nuevo birdie y se cruzó con cuatro bogeys por el camino para sumar 74 golpes y finalizar tercero.

José Manuel Salgado, empatado con Piñero en el segundo puesto al inicio de la final y ganador de esta categoría en las dos ediciones anteriores, terminó en la misma posición después de una tarjeta al par tras superar un mal inicio, con tres birdies que le pusieron al par del día en los primeros nueve. Luego, dos birdies consecutivos más, hicieron pasar la estrella fugaz de la esperanza de dar guerra al líder, pero no pudo ser y acabó su vuelta con dos nuevos bogeys.

Juan Quirós estrena de esta manera su palmarés en la categoría súper senior después de dos victorias logradas en la categoría Senior, en 2009 y en 2011.

En la categoría senior, Carlos Balmaseda y Víctor Casado compartían partido, resultado y liderato ambos en el green del 18. Todo hacía suponer que sería necesario un desempate para decidir el título, pero en ese preciso momento el destino jugó una de las suyas y Casado falló su corto putt de par, rezagándose a un golpe de Balmaseda.