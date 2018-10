Jordi Roger: "Cuando mejor se nos puso no lo supimos cerrar y pasa lo que pasa"

El entrenador de la Balona, Jordi Roger, calificó el partido de "duro e intenso ante un buen rival con gente joven, pero muy buena". "Estuvimos bien en líneas generales, pero cuando mejor se nos puso no lo supimos cerrar. Así te pasa lo que te pasa. Con un hombre más no supimos tener el control del balón, jugar con esa superioridad", lamentó Roger, que continuó: "Estabamos a expensas de alguna contra, como tuvimos, pero en dos nos pitaron fueras de juego, aunque creo que la última no lo fue. Si le metemos el 2-0 se acaba el partido, pero nos quedamos con diez, se igualaron las fuerzas y a las primeras de cambio nos cogieron la espalda con Gato que se acababa de poner de lateral. A partir de ahí lo intentamos y trabajamos, pero es verdad que se nos escapan dos puntos que teníamos".

Roger hizo autocrítica: "No hemos sabido leer la situación porque debimos tener el balón, no esperar para salir a la contra". El técnico albinegro mostró su "confianza absoluta en David (Robador), porque es un portero que para" y confió en que no sea sancionado: "Vamos a ver qué dice el árbitro". En cualquier caso, con Montoya lesionado, la Balona afronta "un problema gordo que habrá que solucionar" pero al que le da mayor importancia: "Con once saldremos a jugar. La Liga es larga y pasan estas cosas. Cuando los tenga a todos habrá ostias para jugar".

Roger entiende que "el equipo hace muchas cosas para ganar", aunque "al final se nos van dos puntos como el día del Jumilla, lo que quiere decir que habrá cosas que no hacemos tan bien".

El entrenador elogió al adversario: "Es un buen equipo. Tienen jugadores que han hecho Europa League. Gente como Berrocal, que estaba el sábado en Eibar con Machín. Aún así si llegamos a meter el dos a cero estamos hablando de otro partido".