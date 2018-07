El todo o nada de Herrada

Entre las muchas caras nuevas del Algeciras CF 2018/19 hay un futbolista a prueba que quiere ganarse un puesto en el equipo albirrojo. Francisco Jesús Herrada Berlanga (30/12/1994) tiene 23 años y es de Almería. Herrada juega de extremo izquierdo y se vino desde la capital almeriense al Nuevo Mirador con la intención de que el viaje sea solo de ida. Por delante tiene "un par de semanas" para intentar convencer a Javi Viso de que tiene sitio en el plantel que competirá en el grupo X de la Tercera división.

"Salió la oportunidad a través de Mané y no me lo pensé. El Algeciras es un club grande y voy a poner todo de mi parte para que me puedan ver y ojalá me quede", aseguró ayer Herrada, poco antes del entreno de la tarde. Los primeros días están siendo algo "duros", admite.

No conocía Algeciras y la primera impresión es muy buena. Este club es un grande"

El nombre de Francisco Herrada llegó a los despachos de La Menacha, en efecto, a través de los contactos del secretario técnico, José Manuel Jiménez Mané, en Almería, donde fue futbolista de Primera división. El jugador ya ha dejado de ser sub-23 pero los albirrojos quieren verlo de cerca porque tiene condiciones y podría ser un refuerzo interesante para esa banda izquierda en la que Jesús Ayala aparece como el presumible titular.

Herrada se forjó en la capital de Almería y "como juvenil llegué a jugar en División de Honor con Los Molinos", un equipo de barrio con el que posteriormente debutó en Tercera. El almeriense disputó tres temporadas seguidas, todas en el grupo IX, pasó por el Huércal, el Español de Alquián y el Comarca del Mármol, y las dos últimas andaduras jugó en la División de Honor. "Es una categoría dura también", matiza. Su experiencia más reciente fue con el Estudiantes Almería.

Herrada cree que puede aportar velocidad y desborde y dice que se maneja bien con las dos piernas. "Estos primeros días son más físicos que otra cosa, así que espero poder enseñar algo en los primeros partidos de preparación", explica el almeriense, que sabe que tiene competencia de más con la presencia de chavales de la cantera que también buscan una taquilla en el vestuario.

Herrada emprendió el viaje desde la otra punta de Andalucía un destino desconocido para él: "No conocía Algeciras y la primera impresión ha sido muy buena. El equipo, las instalaciones, la ciudad, los compañeros, el cuerpo técnico, todo es estupendo, sé ve que hay un proyecto serio para hacer algo importante y eso ilusiona a cualquier futbolista", opina.

Los albirrojos prosiguen con su preparación, sin sobresaltos de momento, mientras que Mané cierra el cerco sobre los dos fichajes que el club quiere acometer. El Algeciras está a falta de un centrocampista de talento y de otro delantero de nivel. Son las dos piezas que restan en un puzzle que la directiva entiende que va a ilusionar y mucho a la afición.

La opción de Herrada es una puerta que de momento estará abierta un par de semanas hasta que el cuerpo técnico pueda ver mejor al futbolista en acción. Si se queda será porque mejora a lo que hay en la casa.