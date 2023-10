El Real Club de Golf Sotogrande marca el inicio de una nueva era del Andalucía Masters

Cambio a una sede histórica, plantel de lujo encabezado por estrellas internacionales, ubicación privilegiada en el calendario, la bolsa de premios más elevada de los torneos del DP World Tour celebrados en España y respaldo unánime de los socios que han contribuido al éxito del Andalucía Masters: todas estas bazas convierten a este torneo en un proyecto novedoso, pese a cumplir ya nueve ediciones, e ilusionante. De momento, los espectadores, que hasta ahora habían seguido la prueba en el prestigioso Club de Golf Valderrama, podrán disfrutar de la nueva cara de la prueba, y del buen hacer de sus jugadores, del 19 al 22 de octubre en el Real Club de Golf Sotogrande, en San Roque. La presentación ha tenido lugar este viernes.



“Este torneo es un claro ejemplo más de la apuesta del Gobierno andaluz por convertir a Andalucía en destino preferente para todos los aficionados al golf. Aquí conjugamos perfectamente la práctica deportiva con el impacto económico y turístico que supone la celebración de una competición de este nivel”, destacaba Francisco Javier Rodríguez, subdelegado del Gobierno en el Campo de Gibraltar, que intervino en representación de la Junta de Andalucía.



“Todo el mundo quiere venir a Andalucía a que se disputen sus competiciones, y eso es sinónimo de que tenemos las mejores instalaciones, en este caso 110 magníficos campos de golf, como el Real Club de Golf Sotogrande, y porque aquí tenemos también a los mejores profesionales y sabemos hacer las cosas bien. Eso genera una confianza que hemos logrado a base de demostrarlo continuamente, y supone una garantía de éxito”, añadía el subdelegado.



Con sesenta y cinco torneos del DP World Tour celebrados en Andalucía, a los que habría que sumar pruebas de la talla de la reciente Solheim Cup, la Ryder Cup o las innumerables pruebas de los demás circuitos profesionales, como el Ladies European Tour, el Challenge Tour o el Alps Tour, y otras tantas pruebas amateur de alto nivel que se han celebrado en esta comunidad, quedan claros los lazos inquebrantables establecidos entre la comunidad andaluza y este deporte, como destacó el representante de la Junta.



Por su parte, Kostka Horno, gerente del Real Club de Golf Sotogrande, hizo hincapié en el pedigrí del club a la hora de acoger grandes eventos, sobre todo en el ámbito amateur, y en la importancia de albergar de nuevo una prueba profesional en la joya diseñada por Robert Trent Jones, el primer trabajo en Europa de este afamado arquitecto.



“Llevamos más de 50 años organizando el prestigioso Campeonato Europeo de Naciones - Copa de Sotogrande. Es importante recordar que nueve de los doce jugadores que han conquistado de la Ryder Cup la semana pasada han participado como amateurs en la Copa de Sotogrande, lo que demuestra la importancia de este evento a nivel europeo”, explicaba Kostka Horno.



“Dicho esto, estamos encantados de volver a celebrar un torneo de golf profesional por varios motivos: volver a disfrutar de los mejores jugadores del mundo, tal como hicimos en con la victoria de Roberto de Vicenzo en el Open de España de 1966 y la de Severiano Ballesteros en el Campeonato de España de Profesionales de 1987; albergar una prueba de este tipo para mostrar al mundo esta joya, recuperando prestigio internacional y posicionamiento entre los mejores campos del mundo; y aportar nuestro granito de arena al tejido productivo de San Roque albergando un evento golfístico de alto nivel. No hay mejor herramienta de marketing y publicidad que un evento como éste”, remataba el gerente del Real Club de Golf Sotogrande.

El director del torneo

En su alocución, Chris Atkinson, director del torneo y representante del DP World Tour en el acto, se refirió a las principales novedades en el potente plantel del torneo (como la llegada de los astros estadounidenses Wyndham Clark y Matt Kuchar) e indicó que confiaba en contar con una nómina de jugadores aún superior el próximo año.



“El Real Club de Golf Sotogrande está unido indisolublemente al desarrollo del golf, y sin duda planteará un gran reto a nuestros jugadores. Las mejoras introducidas durante los últimos años han asegurado su estatus como club de la máxima categoría, tanto dentro como fuera del campo de golf”, explicaba Chris Atkinson, que no quiso olvidarse de los principales socios del torneo.



“El torneo sigue cobrando importancia. La entrega con que apoyan al torneo, al golf en España y al DP World Tour no tiene parangón, y estamos agradecidísimos a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta. Andalucía es una comunidad maravillosa y tanto a los jugadores como a nuestro personal les encanta visitarla. Estamos muy agradecidos por el cariño y la hospitalidad con que se nos recibe cada vez que venimos”, finalizaba el director del torneo.



Por su parte, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, quiso recalcar la importancia que tiene el golf en un municipio cuyo carácter está forjado por este deporte, como queda patente en la calidad de sus instalaciones y en la importancia de los eventos que acoge.



“Nuestro municipio que puede presumir de ser un destino internacional de referencia para los amantes de este deporte. Contamos en nuestro término municipal con un total de nueve campos, considerados muchos de ellos los mejores del mundo, como estas instalaciones que nos acogen, el Real Club de Golf Sotogrande, que por primera vez va a albergar el Andalucía Masters”, explicaba el alcalde de San Roque.



“Todo ello es gracias a la excelencia de nuestros campos de golf y a nuestra acreditada solvencia para organizar con garantías toda clase de grandes acontecimientos, siempre fruto de la excelente colaboración entre todas las instituciones públicas y la iniciativa privada y los clubes, y ahí quiero agradecer especialmente al consejero de Turismo y Deporte la apuesta de la Junta de Andalucía por patrocinar estas competiciones en San Roque”, añadía Juan Carlos Ruiz Boix.



Juan José Ortiz, vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, también quiso enfatizar ela importancia que tiene el Andalucía Masters a la hora de llevar el nombre de la provincia a todos los rincones del planeta.



“Por parte de la Diputación esperamos que todos los jugadores y aficionados que acudan al torneo no solo disfruten esa semana, sino que se conviertan en embajadores de la provincia de Cádiz. El golf es uno de nuestros principales activos y tenemos que seguir potenciándolo".



Como representante del ámbito federativo y formativo, Pablo Mansilla, presidente de la Real Federación Andaluza de Golf, señaló el impacto que tienen para los jugadores aficionados, ya sean amateurs de élite o golfistas de nivel más modesto, eventos de estas características. Convertidos en herramientas ideales para popularizar el golf y complementar las labores de promoción federativas, torneos como el Andalucía Masters contribuyen a llevar al golf a un público mucho más amplio"



“En Andalucía queremos ser centro del golf mundial y este torneo es un paso más en esa dirección. Es importante destacar no solo la repercusión económica que tienen eventos como éste, sino la capacidad de generar más aficionados”, indicaba Pablo Mansilla.



“Como en años anteriores, los campeones de Andalucía alevín, infantil y junior de golf tendrán la oportunidad de jugar el pro-am con los grandes campeones que van a venir, lo que les hace muchísima ilusión. Esta oportunidad les sirve de gran motivación para seguir entrenando con el objetivo de convertirse en uno de sus ídolos”, terminaba el presidente de la RFAG.



Encuadrado en la fase decisiva de la temporada, el Andalucía Masters resultará crucial en el desenlace de la Race to Dubai, la Orden de Mérito de este circuito, y presenta un gran elenco encabezado por los estadounidenses Wyndham Clark, ganador del U.S. Open 2023 y jugador de la Ryder Cup celebrada en Roma, y Matt Kuchar, con cuatro Ryder Cups en su haber; el neozelandés Ryan Fox, ganador del reciente BMW PGA Championship entre otros triunfos; el italiano Francesco Molinari, ganador del Open Championship; los españoles Adrián Otaegui, defensor del título, Pablo Larrazábal, Jorge Campillo o Rafa Cabrera Bello, todos con notables triunfos internacionales en sus palmarés, o el polaco Adrian Meronk, ya con múltiples victorias en el DP World Tour.