Nelly Korda, campeona fratricida en Sotogrande

Desenlace absolutamente inesperado en el Aramco Team Series de La Reserva de Sotogrande, San Roque, torneo perteneciente al Circuito Europeo Femenino (LET por sus iniciales en inglés). La estadounidense Jessica Korda había dominado la competición los dos primeros días de forma apabullante y se había proclamado campeona por equipos. Sin embargo, la hija mayor del famoso extenista profesional checo Petr Korda, sufrió un colapso y acabó la tercera vuelta, la de este sábado, con 77 golpes (para un total de -10), lo que le hizo perder la renta de seis impactos amasada en los dos recorridos precedentes y viéndose obligada a contemplar cómo su hermana menor, Nelly, protagonizaba una remontada impresionante y se hacía con el título individual merced a un -13. Otra vez no hay una misma campeona para los dos trofeos que se reparten en esta cita... aunque esta vez los dos lleven el mismo apellido.

La última vuelta del Aramco Team Series de La Reserva de Sotogrande –en formato individual al contrario de lo que había sucedido los dos primeros días– fue sencillamente vibrante, para satisfacción de los muchos aficionados de la zona que se acercaron. La victoria fue para Kelly Korda y en la segunda plaza empataron con la malagueña Ana Peláez y la francesa Pauline Roussin.

La lluvia de bogeys empezó para Jessica Korda en el hoyo 4. Tras marcar territorio con dos birdies al 1 y al 2, parecía que se trataba de tercer recital consecutivo de la ganadora del torneo por equipos. Pero a partir del hoyo cuatro se bloqueó, firmó siete bogeys más y un doble bogey al 17. No le entraban los putts y las bolas salían repelidas de la calle.

Por el contrario, la hermana pequeña de las Korda, Nelly, medalla de Oro para Estados Unidos en los Juegos de Tokyo, parecía jugar ajena a la presión: sacó su mejor golf, y pese a empezar y acabar con un bogey, tuvo dos series de birdies por la primera vuelta (7, 8 y 9) y por la segunda (12,13, 14 y 16) para acabar con 67 golpes. Se llevó a casa casi 74.000 euros de premio por el trofeo individual.

“Estoy muy emocionada por ganar, siempre es agradable conseguir una victoria, pero, al mismo tiempo, estoy muy triste porque no era el día que Jess tenía en mente", dijo la campeona en la entrega de trofeos.

"Supongo que esperábamos un poco más de batalla en la recta final, pero así es el golf. No empecé muy bien la última ronda, pero después tuve una buena racha: me mantuve firme y me dije a mí misma que aún había muchas oportunidades ahí fuera y confiaba en poder aprovecharlas”, añadió.

La española mejor clasificada fue la malagueña Ana Peláez, quien precisamente comenzó su andadura profesional en este mismo escenario, hace ahora un año y que finalizó empatada en la segunda posición.

“Estoy muy contenta con esa segunda plaza y feliz por el trabajo que estamos haciendo con mi entrenador y todo mi gente”, significó.

Por detrás de la tabla, la segunda mejor española fue Carmen Alonso que terminó en el puesto 13º con -5 y feliz de hacer otra vuelta bajo par. María Hernández acabó en el puesto 22º con -2. La pamplonica Carlota Ciganda, que aparecía en la nómina de favoritas, acabó empatada en el puesto 66º (+5).

El siguiente torneo del Aramco Team Series será en Nueva York, del 13 al 15 de octubre antes de la Final en Jeddah (Arabia Saudí)