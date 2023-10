Álvaro Quirós presenta su candidatura en el Qatar Masters

El golfista guadiareño Álvaro Quirós, que ya levantó el título de campeón de este torneo en 2009, se postula como candidato al título del Commercial Bank Qatar Masters, el tercer torneo consecutivo del DP World Tour al que acude como invitado, después de hacerlo la pasada semana en el Andalucía Másters del Real Club Sotogrande de San Roque y una semana antes en el Open de España de Madrid. Quirós comparte con -8 la séptima plaza de la clasificación (entre otros con el también español Nacho Elvira), a dos golpes del trío de cabeza, formado por el sudafricano Thomas Aiken, Santiago Tarrío (que aún marcha por el hoyo 12) y neozelandés Daniel Hillier, cuando decenas de jugadores deben aún acabar la segunda vuelta, ya que la competición arrastra un notable retraso desde la accidentada jornada del jueves, con condiciones meteorológicas muy adversas.

Quirós, en una espectacular segunda jornada firmó siete birdies y dos bogeys en los 27 hoyos que disputó, se mostró especialmente emocionado al regresar a la casa club y comprobar que después de una larga travesía por el desierto golfístico, se encontraba de nuevo entre los candidatos a lograr un título del Circuito.

"Estoy muy contento de poder decir que he hecho otro corte. Sigo trabajando muy duro y el campo de prácticas se ve mejor, pero en el campo ni siquiera está cerca del nivel que estoy mostrando en el campo de prácticas", comentó. "A veces es muy frustrante, la mayoría de las veces es muy frustrante, pero estos dos días me han recompensado un poco".

"Para ser honesto, es un campo de golf que me gusta, probablemente el que más me gusta en Medio Oriente", agregó. "He ganado la final de la Race to Dubai, el Dubai Desert Classic, pero éste torneo siempre fue mi favorito".

En lo que se refiere a la Armada Española, en la parte alta de la clasificación, además de los ya mencionados, se encuentra Jorge Campillo (Hoyo 10, -6), al que cinco birdies y dos bogeys lo han conducido al top-18. Pablo Larrazábal (Hoyo 9, -4) apunta también al fin de semana a pesar del uno sobre par parcial. De la misma manera que Ángel Hidalgo (Hoyo 10, -3) y Álex del Rey (Hoyo 9, -3), que cuentan con varios golpes de margen sobre la zona de corte.

