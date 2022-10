La Española abre las puertas de la Escuela Blume de León al algecireño Alberto Baños

El joven golfista de Algeciras Alberto Baños, con licencia del Club La Cañada de Guadiaro (San Roque), es una de las tres caras nuevas a las que la Federación Española ha abierto las puertas de la sede en León de la Escuela Nacional Blume, en la que los jugadores con mayor proyección continúan su formación deportiva y académica.

Tanto la Blume de Madrid como la de León afrontan el nuevo curso con una importante renovación: once caras nuevas en total.

“Cada mes de septiembre, la Escuela Nacional Blume abre las puertas de sus sedes de Madrid y León para acoger las ilusiones de los jóvenes golfistas que quieren progresar en su formación junto a técnicos de alto nivel y en instalaciones absolutamente Top. Es una oportunidad que asumen con unas ganas y una ilusión desbordantes, que es lo que se les pide. El resto, los resultados, ya llegarán. De momento, trabajo, trabajo y trabajo… Y ganas de pasarlo bien, que es el otro ingrediente obligatorio para que todo salga bien”, explica la Española en un comunicado.

En lo que se refiere a la sede de León se ha producido una renovación parcial. Se han marchado Ángel Soria, Ángel Pérez, José María Rozas y Rebeca Fernández, que han dejado paso a Santiago Juesas, Miguel Mora y al algecireño Alberto Baños,

En el palmarés del jugador de La Cañada. el Campeonato de España de Pitcg & putt de 2016, el puntuable Nacional de 2021 y la segunda plaza en el interclubs infantil de 2019, además de numerosas presencias con las selecciones nacionales de categorías inferiores.

David Dávila, Sara Moreno y María Bastarrica, por su parte, cumplen su segundo año con la misión de hacer que los nuevos se sientan como en casa.

En esta sede de León, que esta temporada cumple nueve años, se ha conseguido crear un marco idóneo para continuar en el crecimiento de los chavales seleccionados, que reciben formación deportiva en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de León y del Club de Golf de la ciudad -que además de un buen campo aporta una cancha de prácticas y un putting green de grandes dimensiones-, y académica en el Colegio Leonés, un centro con más de cien años de historia.

Cabe reseñar que el citado Centro de Alto Rendimiento permite realizar trabajo bajo techo en jornadas de climatología adversa, algo que se agradece en los meses de invierno. Y también en su caso tienen los avances tecnológicos del Centro de Excelencia del Golf a su entera disposición.

Un año más, Salva Luna, es el encargado de dirigir las Escuelas Nacionales Blume. Lo hace desde su condición de eminencia de la enseñanza del golf en España; no en vano las PGA’s de Europa le galardonaron con el premio The John Jacobs Award for Teaching y Coaching en 2014, un título que le reconoció como mejor entrenador de golf en el continente.

Luna es el encargado de trazar las líneas estratégicas en las que se mueve todo en Madrid y en León. Kiko Luna, Álvaro Salto, Jorge García y Alberto Díaz son los responsables técnicos que trabajan, conjuntamente con Salva, en el día a día de los jugadores. La coordinación más allá del verde corre a cargo de Laura Moreno en Madrid y de Miriam Guerra en León. Gracias a ellos los chicos y chicas pueden afrontar con garantías las exigentes, pero apasionantes, agendas de estudio y deporte que predominan en la Escuela.

En ambas sedes, la parcela psicológica corresponde a profesionales de dilatada trayectoria como Óscar del Río y José Lombo; y Paco Fernández y Álvaro Gil son los encargados de facilitar a los alumnos las herramientas necesarias para que alcancen un óptimo nivel físico. La coordinación general recae en la figura de Ignacio Gervás, Director Deportivo de la RFEG.