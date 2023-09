Gisela Pulido vuela por el Mar del Norte a más de 100 kilómetros/hora entre molinos de viento

La kitesurfista tarifeña de origen catalán Gisela Pulido ha protagonizado su particular versión de Don Quijote y ha retado a los molinos, solo que en su caso, a los de viento. La rider ha protagonizado un hecho histórico, al navegar, a velocidades superiores a los 100 kilómetros/hora, en las East Anglia One, las instalaciones eólicas marinas más grandes de Europa, en el Mar del Norte (Reino Unido). La mencionada instalación cuenta con 102 molinos, ocupa una extensión de 300 kilómetros cuadrados y produce energía limpia para 630.000 hogares británicos.

Tras recorrer más de 50 km desde el puerto de Lowestoft, de donde salió la expedición, East Anglia One se convierte en el escenario idóneo para una navegación tan especial. Gisela Pulido se encontraba en mar abierto, sola con los molinos, su cometa, su tabla, y una única energía, la del viento.

“Aunque miden más de 200 metros en algún momento vi las aspas muy cerca y pensé que podrían engancharme, pero aún estoy flipando”, comentó la deportista al finalizar su vuelo.

Gisela Pulido destacó la gran magnitud del parque East Anglia One y afirmó que se sintió “super pequeñita al lado de los molinos gigantescos en mitad del mar”.

“La verdad que ha sido una experiencia increíble que nunca voy a olvidar. Además, desde pequeñita siempre me ha gustado diferenciarme y hacer cosas que nadie hubiese hecho antes y esta vez lo hemos hecho a lo grande”, abundó.

El reto: París 2024

La deportista tarifeña continúa con su labor para poder estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pretende hacerlo en la modalidad Fórmula Kite, disciplina de velocidad de kitesurfing, a la que ha mudado para lograr su sueño de ser deportista olímpica.

”Antes hacía la modalidad de freestyle y ahora la de velocidad, que también se llama fórmula-kite. Todo es diferente, hasta el peso que necesito para ser más rápida, siempre he pesado entre 53 y 54 kg y las que están ganando en la disciplina pesan 80 y 85 kilos”, explicó Gisela Pulido a Antena-3.

"Disfruto navegando y el formato de carrera de esta disciplina me gusta, hay mucha adrenalina, el adelantar a alguien, saber que vienen por detrás. Me gustan las estrategias que tengo que preparar, no sólo consiste en ser rápido”, añadió.