La regatista tarifeña de origen catalán Gisela Pulido, que a finales del pasado 2019 volvió a la competición con el objetivo "a largo plazo" de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024, reclama a la Real Federación Española de Vela (RFEV) una mayor implicación en la modalidad de kitesurf (tabla con cometa), al considerar que España está "atrasada" en referencia a la preparación de sus deportistas.

La once veces campeona del mundo de en la modalidad de estilo libre se prepara ahora en la disciplina de velocidad hydrofoil (hidroala), que será por primera vez olímpica en París.

Gisela Pulido, en declaraciones a Efe, relata en España se está "un poco atrasados" y resalta que se prepara por su cuenta con un entrenador y un preparador físico mientras que, asegura, la Federación no le está "ayudando en nada".

La tarifeña se congratula por contar con patrocinios privados como reconocida campeona del mundo, pero piensa en el futuro de este deporte y advierte de las "pocas chicas" que practican el hydrofoil en España y reclama una mayor atención para aumentar la competencia y crear una cantera.

La regatista dice "entender" que ahora mismo los esfuerzos estén puestos en el presente ciclo olímpico (Tokio 2020), pero advierte de que en otros países se está enseñando a "gente joven" desde que se designó esta disciplina como olímpica.

"En cuatro años mi edad será de 30 y a París quizá llegaré, pero luego probablemente no. Es necesaria la formación de jóvenes deportistas", insiste Gisela Pulido, que aclara que no solicita "ayuda económica" a la Federación pero sí, al menos, un apoyo en "logística" para entrenarse, como "barcos, boyas, preparadores...".

En este sentido, la deportista ha contratado como entrenador al técnico ruso especializado en hydrofoil Aleksei Chibizov, que reside desde hace cinco años en Tarifa.

"Si mi entrenador no viviese en Tarifa podría no tener entrenador"

"Tengo la suerte de que mi preparador vive en Tarifa y me entrena porque si no, podría no tener entrenador y así no vas a ningún lado", resalta.

La finalidad inmediata de Pulido es profundizar en esta modalidad "nueva" para ella y alcanzar el "mayor nivel" posible, teniendo el objetivo olímpico en un horizonte "más largo", destaca.

Después de cuatro años sin competir y realizando retos personales, su preparación en esta disciplina comenzó hace dos meses, con entrenamientos diarios de alrededor de cinco horas, poniendo especial atención en el volumen físico, además de adquirir conceptos técnicos.

La velocidad requiere de variaciones en la preparación, al aumentar el número de mangas y el tiempo de duración de cada una de ellas respecto a su modalidad anterior, el estilo libre.

La intención de Gisela Pulido es competir "al máximo" este año, teniendo prevista su participación en el Circuito Mundial 'Hydrofoil Pro Tour', las Series Españolas y el Campeonato de España, sin perder la mirada al Mundial y el Europeo, tanto en categoría individual como mixta, que es la que será olímpica en París 2024.