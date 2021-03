Gibraltar recibe a la Noruega de Haaland y Odegaard

La selección de fútbol de Gibraltar inicia la clasificación para el Mundial de Qatar 2022 este miércoles con el primer partido del grupo G, el que disputará ante la Noruega de Haaland y Odegaard (20:45) en el Victoria Stadium.

El Peñón se prepara para recibir al delantero de moda del fútbol mundial, Erling Haaland, del Borussia Dortmund alemán, y al talentoso Martin Odegaard, cedido por el Real Madrid en el Arsenal inglés. Los dos jóvenes comandan a la prometedora selección escandinava, aunque el técnico de Noruega no confirmará hasta este mismo miércoles a qué jugadores de los convocados desplaza a la Roca, ya que reservará a algunos para el compromiso ante Turquía. La federación resolvió la polémica por las restricciones Covid impuestas en Gibraltar por el hecho de que Haaland provenga de Alemania.

Gibraltar emprende su camino con tres partidos en una ventana en la que recibe a Noruega, el día 27 visita a Montenegro y el día 30 se mide a Holanda, de nuevo en el Victoria Stadium. Julio Ribas citó a 38 futbolistas para la concentración previa a estos tres primeros duelos.

Noruega, la favorita del grupo F junto a Holanda, se concentró en Marbella, donde Erling Haaland aterrizó el pasado domingo para incorporarse con el resto para afrontar el doble compromiso contra Gibraltar y Turquía. La estrella noruega se ejercitó a las órdenes de Stale Solbakken después de haber participado con su equipo en el partido de Bundesliga contra el Colonia que terminó 2-2.

La polémica sobre la posible entrada o no de Haaland en Gibraltar por las restricciones Covid quedaron resueltas y tanto el ariete como los otros seis internacionales que juegan en la Bundesliga han sido autorizados para desplazarse a Gibraltar. No obstante, Haaland podría no estar presente por razones meramente deportivas ya que el seleccionador nórdico repartirá esfuerzos con vistas al choque del próximo sábado, en La Rosaleda, donde Noruega ejercerá como local ante Turquía.