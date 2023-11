Gibraltar afronta con pocos cambios la visita a la Francia de Mbappé y Griezmann en Niza

La actual subcampeona del Mundo de fútbol, la selección de Francia, recibirá este sábado 18 (20:45) a la de Gibraltar en Allianz Riviera de Niza, en encuentro de la penúltima jornada del grupo B de clasificación para la Eurocopa de Naciones de 2024, que se jugará en Alemania entre junio y julio del próximo año. Los del Peñón volverán a jugar el martes día 21, también a las 20:45, en Algarve (Portugal), donde, como es habitual, ejercerá de anfitrión, en esta ocasión ante Países Bajos.

Gibraltar, colista de grupo con seis derrotas en otros tantos encuentros, ni un solo gol a favor y 21 en contra, se enfrenta en las dos últimas jornadas a los dos primeros clasificados del grupo B. Este sábado lo hará con Francia, que ya está clasificada, como España, Alemania (por su condición de organizador), Austria, Bélgica, Inglaterra, Francia, Portugal, Escocia y Turquía. Y el martes contra Países Bajos, que afronta sus dos últimos duelos igualado a puntos con Irlanda, que se habrán medido entre sí el sábado en un duelo que puede resultar decisivo.

Para este doble compromiso el seleccionador del combinado de la Roca, el uruguayo Julio Ribas, no ha realizado grandes cambios en la lista de convocados, en la que faltan, por lesión, Bernardo Lopes, Torrilla y Julian Valeriano.

El seleccionador cuenta con su columna vertebral -Joy y Joseph Chipolina, Liam Walker, Lee Casciaro...- y con el jugador franquicia de este combinado, el delantero de 23 años Tjay De Barr (del Wycombe Wanderers de la EFL League One, la tercera categoría del fútbol inglés), quien vistió las camisolas de Lincoln y Europa FC en la competición doméstica y jugó en la Segunda B de España con el Vetusta, filial del Real Oviedo.

A esos nombres se unen jugadores en proceso de crecimiento como Nicholas Pozo (Cadiz B), Michael Ruiz (Lynx FC), Kevang Ronco y el capitan de la selección sub 21, Evan de Haro.

El ambiente que rodea al encuentro no es el mejor. Julio Ribas está en entredicho después de un largo periplo de no lograr victorias y de que el juego del combinado no sea el mejor. Por si algo faltaba el joven centrocampista Kiam Ronan (King's Lynn Town, de la National League North, la sexta categoría de Inglaterra), ha echado sal en la herida con un mensaje en redes sociales: “Lamento mi ausencia, por razones que no entiendo, aunque aunque animo a todos mis compañeros en el trabajo en estos partidos”.

Camavinga, baja por lesión en Francia

Francia -que en la primera vuelta se conformó con un triunfo por 0-3, eso sí, sin recibir un solo disparo a puerta- ha sufrido en las últimas horas la baja del centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga, quien sufre un esguince en la rodilla derecha debido a un golpe por parte de Ousmane Dembelé durante un entrenamiento.

Camavinga, ante la baja de Aurelien Tchouameni, apuntaba a titular en el once de salida de Didier Deschamps para el encuentro que Francia disputará este sábado contra Gibraltar en Niza. El seleccionador ha decidido convocar a Khéphren Thuram (Niza) para ocupar esa vacante. Está previsto que se incorpore a los entrenamientos este viernes.

La convocatoria de Francia para este doble enfrentamiento la componen:

Porteros: Mike Maignan (Milan/ITA), Samba (Lens/FRA), Alphonse Areola (Wes Ham/ING)

Defensas: Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Jean-Clair Todibo (Niza/FRA), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE), Lucas Hernandez (París SG/FRA), Theo Hernandez (Milan/ITA), Jules Koundé (Barcelona/ESP), William Saliba (Arsenal/ING), Jonathan Clauss (Marsella/FRA)

Centrocampistas: Adrien Rabiot (Juventus Turín/ITA), Khéphren Thuram (Niza), Youssouf Fofana (Mónaco/FRA), Boubacar Kamara (Aston Villa/ING), Warren Zaïre-Emery (París SG/FRA)

Delanteros: Kylian Mbappé (París SG/FRA), Ousmane Dembelé (París SG/FRA), Randal Kolo-Mouani (París SG/FRA), Olivier Giroud (Milan/ITA), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA), Kingsley Coman (Bayern Múnich/ALE), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP).