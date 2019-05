El entrenador del Xerez DFC, Andrés García Tébar, consideró tras el empate de su equipo ante la UD Los Barrios que han dado "un paso atrás" en sus aspiraciones por la liguilla. "Nos costó mucho llegar a depender de nosotros mucho, pero el parón de Semana Santa no nos ha venido bien. El marco era ideal, he estado en muchos equipos, pero esta es la mejor afición que he visto nunca. Lo intentamos, pero no estuvimos a la altura. Estamos a dos puntos y en fútbol puede pasar cualquier cosa en estos dos partidos", explicó.

En el segundo periodo, el Xerez incrementó mucho más su dominio en campo contrario pero para el técnico las continuas interrupciones en el juego impidieron que se pudiesen hilvanar jugadas de ataque de manera fluida. "Creo que en la segunda el balón ha estado en juego 12 o 13 minutos. Aun así nos ha faltado gol, al igual que en los últimos tres partidos", aseguró.

García Tébar lamentaba el estado de un terreno de juego. "Hemos jugado fuera de casa. Los campos tienen que estar condicionados según las características de tus jugadores y nosotros necesitamos un campo corto y rápido, pero aquí eso no ocurre", declaró.

Sobre su expulsión, García Tébar explicaba que su protesta radicaba en una falta sobre Adrián Gallardo que el colegiado señaló a la inversa. "Seguramente me van a privar de uno o dos partidos de no poder estar cerca de mis futbolistas". Tras ello, el técnico no quiso entrar a valorar la actuación arbitral aunque comentaba que los jugadores al llegar al vestuario protestaron un penalti sobre Álex Colorado en un centro lateral al final del partido.

De cara a los dos últimos partidos de liga, García Tébar apuesta por incrementar el acierto de cara a portería porque desde su llegada el equipo solo ha encajado tres goles, dos de ellos de penalti. "Todavía no hemos encajado ningún gol en una jugada por parte del equipo contrario". Incidiendo en la falta de gol del equipo y sobre si barajó la opción de alinear de inicio a Adrián Gallardo, el preparador xerecista explicaba que el delantero no estaba al cien por cien. "Ha tenido que infiltrarse en estos últimos días, pero la movilidad de su brazo era mínima", añadió.