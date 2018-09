Ganet y Siles, de vuelta a casa

El Algeciras se mide este domingo (18:00) al San Roque de Lepe, equipo en el que militan dos jugadores que defendieron la albirroja en temporadas anteriores. Tanto Pablo Ganet, que salió en diciembre de 2017 rumbo al Ittihad de Tánger de la Primera división marroquí, como Silverio Quijada Pérez, más conocido como Siles, formaron parte del club algecirista el pasado curso y regresan este fin de semana al Nuevo Mirador para medirse a su antiguo club.

El ecuatoguineano Pablo Ganet, de grato recuerdo para los aficionados algeciristas, retorna a la Menacha casi un año después y lo hace habiendo jugado solo dos partidos en lo que va de liga esta temporada con el equipo onubense porque ha estado convocado con su selección, Guinea Ecuatorial, para disputar la fase de clasificación de la Copa de África. Pese a ello, el mediocampista ha logrado marcar un tanto este curso ante la Lebrijana en los dos encuentros que ha jugado.

"Para mí, volver es un día especial, porque allí tengo muchos amigos", comienza Ganet. "Tengo muchos recuerdos de Algeciras y toda su gente, obviamente será un día especial y estoy con muchas ganas de que llegue. Está claro que uno se queda con la espinita clavada de no haber podido conseguir un ascenso, pero es cierto que cuando me hablan de Algeciras todos los recuerdos son buenos. Mi experiencia allí fue súper positiva, por lo que estoy muy agradecido tanto al club como a los algecireños", reconoce.

"Es cierto que el Algeciras viene jugando muy bien y que su dinámica es muy positiva", entiende el centrocampista aurinegro, que destaca Algeciras por ser "de los pocos equipos que ha conseguido ganar todos los partidos y además sin encajar un gol. Está claro que el partido del domingo va a ser muy complicado", explica. "Nosotros intentaremos hacer las cosas lo mejor posible, como lo llevamos trabajando toda la semana. Iremos a por la victoria como creo que debemos hacer en todos los campos", abunda.

"Lo mejor que se le puede hacer al Algeciras es plantearle el partido de tú a tú y no tener ningún tipo de miedo. Eso sí, respetarlo sabiendo sus virtudes, pero conociendo también sus defectos. Pienso que siendo valientes y yendo a por el partido es la única forma de poder lograr los tres puntos", argumenta el exjugador albirrojo.

Por su parte, Siles, que salió el pasado verano rumbo al conjunto lepero, también apunta que para él es "un partido especial". "Yo me he sentido allí muy querido. Tengo ganas de ir, porque pasé un año bonito en el que me sentí muy querido y en el que echo de menos a muchos amigos". "Personalmente intenté hacer las cosas lo mejor posible cuando estuve allí".

"Creo que [el Algeciras] ha formado un equipazo y que es uno de los favoritos para estar en la pelea por el título. Creo que el trabajo que ha hecho Mané es impresionante. Cuando estuve en Gerena hace unas semanas me gustó muchísimo". El defensor aurinegro confía en sus posibilidades y en las de su equipo para el domingo: "Nosotros miramos el partido a partido, pero hay que ser realistas. Queremos quedar lo más arriba posible".