El algecireño Francis Ferrón se despide "sin rencor" del San Fernando y apunta al Baleares

El algecireño Francis Ferrón -ex del Algeciras CF y la Real Balompédica Linense- ha llegado a un acuerdo para la "rescisión mutua" del contrato que le unía con el San Fernando CD y ya es libre para firmar por otro equipo. Todo apunta a que fichará por el Atlético Baleares del exbalono Jordi Roger, que competirá en el grupo II de la Primera Federación..

Ferrón se ha despedido este jueves del San Fernando en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el propietario del club, Louis Kinziger, y el director deportivo, Vizcaíno. En una atmósfera con cierta tensión, el delantero de Algeciras ha subrayado que se marcha "sin rencor" aunque se ha mostrado "dolido" por las formas en las que fue señalado por la mala segunda vuelta de los azulinos.

"Han sido tres años muy bonitos, he intentado ser feliz y hacer feliz a la gente y creo que lo he conseguido", dijo el algecireño, dolido con ciertas críticas. "Me llevé palabras que yo creo que no merecía por una segunda vuelta que fue mala por parte de todos, pero tienes que aprender de esto también y doy gracias a la afición, a todos, incluso a los que no nos apoyaron".

"Siento que esta es mi casa, quiero a San Fernando, lo he dado todo hasta el último partido", insistió Ferrón. "Vine en un momento en el que había muchas dudas en el club y vivimos buenos momentos. Este tercer año no ha sido el mejor porque al final todos somos números, pero en general creo que ha sido una etapa buena y me quedo con el compañerismo", acabó.

Kinziger se despidió de "un gran jugador con mucho talento" y Vizcaíno apuntó que "se va un buen jugador y una mejor persona".