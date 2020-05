La plataforma de streaming Footters, que emite partidos de Segunda B y Tercera división, está negociando con varios clubes, de momento de la categoría de bronce, para que estos incluyan su oferta televisiva dentro del abono de la próxima campaña, en la que es más que probable que, al menos durante la primera vuelta, los duelos se disputen a puerta cerrada como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 (coronavirus). Footters ya ha mantenido contactos con la Real Balompédica Linense y tiene previsto hacerlo con el Algeciras Club de Fútbol, entre otras muchas entidades.

Footters se presenta en este caso como una alternativa a las taquillas y como un atractivo añadido a aquellos abonados que estén recelosos de renovar sus carnets ante la posibilidad de no poder acudir a los estadios durante una buena parte de la campaña.

El Diario As desvela que Footters “trabaja ya con veinte clubes de Segunda B, entre los cuales están el Nàstic, la Balompédica Linense y el Cornellà y aspira más adelante a replicar la idea en Tercera”.

“Se avecina un año duro para todos y especialmente para las categorías más modestas. Con los partidos a puerta cerrada será complicado sacar una temporada de abono y convencer a anunciantes. Nosotros queremos demostrar que estamos del lado de los clubes, la competición, los aficionados y la Federación. Este es un producto de todos. No podíamos dejar de lado a los que han confiado en nosotros desde el principio”, cuenta Julio Fariñas, ex jugador de la Real Balompédica y de la UD Los Barrios y fundador de Footters, al que muchos califican como "El Netflix del fútbol".

El objetivo es llegar a un acuerdo con otros cuarenta clubes con los que ya había vínculo y ampliarlo para la próxima temporada. “Hemos hecho un esfuerzo grande. Vamos a reducir mucho el precio que nos deja el usuario. El ingreso será un treinta por ciento menor, pero es un buen momento para multiplicar suscriptores ”, explica en ese reportaje.

“Lo complejo es la incertidumbre”, cuenta Josep María Andreu, director de Desarrollo de Negocio del Nàstic, que confirma que están cerrando los flecos de la negociación. “Estudiamos hacer la producción, pero Footters era el producto ideal. Nos encantaría que los clubes de nuestro grupo cerraran el acuerdo con ellos. Debemos ser solidarios entre nosotros por los intereses de nuestros socios, que quieren ver a su equipo”, añade.

Andreu evita concretar precios de abonos porque la negociación continúa, pero ofrece un compromiso para los más afectados por la crisis. “Que la situación económica no sea motivo para no abonarse. Les tendremos presente. Queremos que estén sí o sí. Ojalá pudiéramos hacer como el Getafe y dejar el abono gratuito. Es una línea ejemplar, pero en Segunda B el escenario cambia. Todos los clubes tenemos una tarea muy importante que es aportar valor social”, concluye la información de As.