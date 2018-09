Estrada llega "con mucha fuerza"

El delantero guatemalteco Juan Pablo Estrada está convencido de que logrará convencer a Jordi Roger y que el próximo mes de diciembre, cuando se abra la ventana invernal de fichajes, la Real Balompédica Linense anunciará su incorporación a la primera plantilla. "Fuerza la tengo toda", asegura el futbolista, que ayer ya acumulaba dos días de trabajo con sus nuevos compañeros, a quienes agradece públicamente el recibimiento de que ha sido objeto. "Lo hacen todo más fácil", recalca.

Estrada, de 19 años y con el periplo como juvenil recién finalizado, procede del Municipal de la ciudad de Guatemala, el actual octavo clasificado de la Primera división de su país. El delantero llega en buen estado de forma, ya que se había estado entrenando con sus compañeros, aunque admite que aún le pasa factura el temido jet lag. "Me entra sueño a las seis de la tarde, me levanto durante la madrugada y tengo hambre cuando no es hora de comer, pero imagino que en un par de semanas todo eso estará superado", explica.

El entrenador se refirió ayer a él en su comparecencia ante los medios como un futbolista que "apunta maneras", aunque lógicamente no quiere ir más lejos en su valoración para no comprometerse.

El futbolista, sin embargo, sí que se deshace en elogios con sus compañeros, a los que les ha bastado con ver dos días en acción para entender que forman "un buen equipo".

"Ya me han explicado que es un equipo con mucho potencial arriba, pero la competencia es buena, te permite aprender y te obliga a sacar lo mejor de ti", afirma. "Yo estoy convencido de mis cualidades y creo que conseguiré demostrarlas".

"Lo que más noto en estos primeros días es la diferencia de ritmo, aquí se juega más rápido y con más contacto, pero trabajo para acoplarme lo más rápido posible", asume. "Estoy deseando verles jugar, se ve en cada día de trabajo que están con mucho ánimo".

Estrada ha llegado a España acompañado por la representación de su club, que se muestra entusiasmada con la posibilidad de que sus jugadores con más proyección puedan llegar a la Balona de la mano de Nicola Radici.