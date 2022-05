Castellar corona a la cubana Arlenis Sierra ganadora de la Vuelta a Andalucía femenina

La serbia Jelena Eric (Movistar Team) se ha impuesto este jueves en Castellar, en la tercera y última etapa de la Ruta del Sol Vuelta a Andalucía Elite Women, que había partido de Fuengirola (Málaga). La cubana Arlenis Sierra, del mismo equipo, se ha alzado ganadora de la ronda, que arrancó el martes en Salobreña. El Movistar, que ganó las tres etapas y la clasificación por equipos, se ha erigido en el gran dominador de la prueba.

Jelena Eric (Movistar Team) fue la mejor en la línea de meta chisparrera, por delante de su compañera Arlenis Sierra -a la postre campeona de la Vuelta- y de la alemana Ricarda Bauernfeind (Canyon // SRAM Generation). Arlenis Sierra, ganadora de las etapas precedentes con meta en Arenas y Mijas, conquistó la general final por delante de la malloraquina Mavi García (UAE Team ADQ), que vendió cara su piel para acabar segunda mientras la ya citada Bauernfeind completaba el podio. García tuvo el consuelo de ganar la clasificación de la Montaña, mientras la alemana Corinna Lechner (Massi-Tactic) se alzaba con las Metas Volantes.

Un pelotón de 82 corredoras partió este jueves a las 9:30 desde Fuengirola. Una vez completado el recorrido neutralizado, la carrera se detuvo por recomendación de la DGT a causa de varios accidentes de tráfico acaecidos en la ruta prevista. Así, las ciclistas se desplazaron en los vehículos de sus equipos hasta el Recinto Ferial de Estepona, en el kilómetro 57 de etapa, desde donde la carrera partió de nuevo a las 12:30 con 82 kilómetros por delante hasta Castellar de la Frontera. En el programa, los dos puertos más duros de esta primera edición de la ronda andaluza: el Puerto de la Cruz (2ª, km 78,4) y el Hacho de Gaucín (1ª, km 99,7).

Tras unos compases iniciales plagados de intentonas infructuosas, la batalla comenzó con las primeras rampas del primer puerto del día. Antri Christoforou (Team Farto-BTC) se marchó en solitario en busca de los puntos de la Montaña, pero su movimiento fue anulado y a la postre resultó Mavi García (UAE Team ADQ) quien encabezó un pelotón reducido a apenas 30 corredoras. En el segundo puerto, la balear consiguió, apoyada por su coequipier Erica Magnaldi, soltar a su máxima rival por la general, Arlenis Sierra (Movistar Team). Fue la italiana la primera en coronar el puerto, ya con Sierra a punto de llegar a cabeza de carrera por mor del sólido trabajo de sus compañeras.

La Meta Volante de San Pablo de Buceite (MV, km 112,9), en el término de Jimena de la Frontera, marcaba el cambio de tónica de la carrera. El terreno pasaba de ser escarpado a plano; las vibraciones pasaban de la guerra abierta a la paz tensa. Sara Martín (Movistar Team) atravesó el hito en primera posición, escapada en solitario con unos segundos sobre un grupo donde viajaban tres de sus coequipiers, Paula Patiño, Jelena Eric y Arlenis Sierra; las mentadas García y Magnaldi; la británica Becky Storie (CAMS-Basso); y las alemanas Ricarda Bauernfeind (Canyon // SRAM Generation) y Nadine Gill (Sopela Women’s Team).

Con la neutralización de Martín y la incorporación desde atrás de Christoforou quedó conformado el grupo de una decena de ciclistas que se jugaría la victoria en la meta de Castellar de la Frontera. García y Magnaldi intentaron frustrar el sprint con sendos demarrajes postreros, pero Movistar Team supo dominar esta primera edición de la Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía Elite Women hasta el mismísimo último kilómetro para conseguir su tercera victoria de etapa de tres posibles y rematar el triunfo de Arlenis Sierra en la general individual.

DECLARACIONES

Jelena Eric (Movistar Team): “Ha sido un triunfo fruto del trabajo del equipo, lo cual nos deja a todas súper contentas. Las Movistar Team hemos mantenido la tranquilidad a lo largo de toda la etapa. La calma que demuestra Arlenis nos transmite mucha confianza y, sin estrés, salen mejor las cosas. Nuestra meta hoy era llegar a los últimos kilómetros lo más compactas posibles para hacer un buen trabajo para Arlenis [Sierra] y poder jugar lo mejor posible nuestras bazas en el sprint. Buscábamos que yo entrara primera en la última curva para lanzar yo el sprint y que Arlenis rematara. No obstante, Mavi [García] y [Erica] Magnaldi nos han sorprendido con sus ataques y nos han obligado a improvisar. Esta primera edición de la Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía Elite Women me ha gustado mucho y me ha parecido muy dura”.

Mavi García (UAE Team ADQ): “Para mí, esta etapa ha sido la más dura de todas. Al reducirse el recorrido parecía que podía ser más fácil, pero ha sido lo contrario: un esfuerzo corto pero muy intenso. Habíamos planteado la carrera de una manera diferente y, al eliminarse el tramo inicial, me he encontrado sola muy pronto con mi compañera Erica [Magnaldi] contra cuatro Movistar. Ha sido muy duro mantener la tónica de ataques para luchar por la victoria y al final hemos debido de conformarnos con lo que ya teníamos. Aun así, yo estoy satisfecha. Cuando uno da todo lo que tiene, no se puede pedir más. Tanto mi compañera como yo nos hemos dejado la piel. Ha sido una Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía Elite Women muy bonita. Con los años, esta carrera adquirirá un gran nivel. Esperamos poder venir a las próximas ediciones”.

Arlenis Sierra (Movistar Team): “Quiero dar gracias a Dios por las fuerzas que me ha dado y a todo mi equipo en general, ciclistas y técnicos, por su trabajo. La carrera ha sido bastante dura hoy. Tiré de mente fría para mantener el control de la situación y finalmente todo ha salido tal y como estaba planeado. Estoy muy contenta por la victoria de mi compañera Jelena [Eric]. Decidimos antes de meta que intentaríamos que ganara ella y he estado animándola desde atrás en los últimos metros. Que haya sido primera en meta me hace sentir un gran orgullo. Esta Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía Elite Women va a ser un recuerdo muy bonito para mí. Espero que esta carrera se haga todos los años para poder participar”

Las clasificaciones de esta Ruta del Sol Vuelta a Andalucía Elite Women se pueden consultar en este enlace.